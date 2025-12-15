خبرگزاری کار ایران
بزرگداشت جعفر دهقان در سومین شب «اوج هنر»

کد خبر : 1727944
سومین شب از رویداد «اوج هنر» با محوریت بزرگداشت جعفر دهقان سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ با حضور جمعی از هنرمندان و چهره‌های فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، سومین شب رویداد «اوج هنر» ویژه بزرگداشت هنرمند پیشکسوت جعفر دهقان سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ در کافه نخلستان سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار می‌گردد.

در این مراسم که با هدف پاسداشت سال‌ها فعالیت هنری جعفر دهقان تدارک دیده شده است، جمعی از هنرمندان و چهره‌های فرهنگی حضور دارند.

سلسله‌برنامه «اوج هنر» از سوی سازمان هنری رسانه‌ای اوج با تمرکز بر تجلیل از مفاخر و هنرمندان اثرگذار عرصه فرهنگ و هنر کشور برگزار می‌شود و سومین شب آن به یکی از چهره‌های شاخص بازیگری در آثار تاریخی و ماندگار اختصاص یافته است.

انتهای پیام/
