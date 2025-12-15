بزرگداشت جعفر دهقان در سومین شب «اوج هنر»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، سومین شب رویداد «اوج هنر» ویژه بزرگداشت هنرمند پیشکسوت جعفر دهقان سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ در کافه نخلستان سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار می‌گردد.

در این مراسم که با هدف پاسداشت سال‌ها فعالیت هنری جعفر دهقان تدارک دیده شده است، جمعی از هنرمندان و چهره‌های فرهنگی حضور دارند.

سلسله‌برنامه «اوج هنر» از سوی سازمان هنری رسانه‌ای اوج با تمرکز بر تجلیل از مفاخر و هنرمندان اثرگذار عرصه فرهنگ و هنر کشور برگزار می‌شود و سومین شب آن به یکی از چهره‌های شاخص بازیگری در آثار تاریخی و ماندگار اختصاص یافته است.

