به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدمهدی ایمانی‌پور در ابتدای این نشست اظهار کرد: جایزه امام خمینی (ره) بعد از توقف دوازده‌ساله به ایستگاه آخر دور اول خودش رسیده و روز چهارشنبه این رویداد را برگزار خواهیم کرد. در دوره سیاستگذاری جایزه برای تعیین زمان سه گزینه وجود داشت که ما سالروز میلاد امام خمینی (ره) را انتخاب کردیم و به دلیل سفر رئیس جمهور برگزاری این رویداد یک هفته به تاخیر افتاد. این جایزه سال ۹۲ به تصویب رسید و بعد از ده سال یک اصلاحیه خورد که سطح آن را ارتقا دادیم و ده موضوع محوری برای جایزه تعیین شد که معرفی منظومه فکری امام (ره) و محورهای دیگر مثل عرفان و معنویت‌گرایی توحیدی، عدالت و دفاع از مظلومان، خدمت به مستضعفان، استکبارستیزی و مبارزه با صهیونیسم، صلح عادلانه، ارتقای جایگاه زنان، گفتگوی خانواده محور و… ده موضوع جایزه انتخاب شدند.

ایمانی‌پور تأکید کرد: دو مسیر خوداظهاری و شناسایی مستقیم توسط نمایندگان سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای راه‌یابی به این رویداد وجود دارد. جایزه دو برگزیده در حوزه نظری و عملی دارد و بنا شد از کشورهای مختلف افرادی را شایسته تقدیر تعیین کنیم. هفده نفر انتخاب شدند و مجموعا از نوزده نفر تقدیر خواهد شد. از ۱۸ کشور مهمان داریم که روز چهارشنبه با این افراد آشنا خواهید شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی و طراحی صورت‌گرفته برای مراسم، ابتدا دبیر جایزه خیرمقدم را ارائه خواهد کرد. پس از آن، نایب‌رئیس شورای سیاست‌گذاری مطالب خود را مطرح می‌کند. در ادامه، با هماهنگی‌های انجام‌شده، یادگار حضرت امام (ره)، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی سخنانی در تبیین موضوع و اهمیت جایزه ایراد خواهند کرد. مقام معظم رهبری در یکی از گفتگوهایی که با مردم داشتند، فرمودند که امام خمینی (ره) همچنان زنده هستند و ما همچنان به رهنمودهای ایشان نیاز داریم. راه ایشان باید زنده باشد و ماموریت اصلی این جایزه زنده نگاه داشتن مکتب امام (ره) و رسیدن به آینده‌ای بهتر برای جهان است.

ایمانی‌پور در ادامه گفت: یازده پیش‌نشست در دانشگاه‌های مختلف کشور داشتیم که چهار نشست هم در خارج از کشور برگزار شده است. مجموعه نشست‌ها در یک کتاب منتشر خواهد شد. چکیده پایان‌نامه‌های دکتری هم یک کتاب خواهد بود و کتابی هم با محتوای امام از منظر نخبگان منتشر می‌شود. ۶ ویژه‌نامه برای جایزه تعیین شده که به زبان‌های مختلف آماده هستند. برنامه‌های مختلفی در عرصه‌های مختلف برای مهمانانمان تدارک دیده‌ایم که به مرور اجرا خواهیم کرد.

وی افزود: امام خمینی (ره) به عنوان معمار انقلاب اسلامی و در سرزمین انقلاب اسلامی یکی از مظلوم‌ترین عناصر انقلاب است. حالا که دبیرخانه دو سال مشغول جمع‌آوری آثار مرتبط با حضرت امام (ره) است این مسئله را با پوست و گوشت خودمان حس کردیم. کم‌کاری‌های بسیاری در این حوزه وجود دارد و باید جبران شود و امیدوارم این جایزه این کمبود را جبران کند. این رویداد دوسالانه برگزار می‌شود، در حال شکل دادن شبکه‌ای نخبگانی برای تولید محتوا درباره مکتب امام خمینی (ره) هستیم.

وی درباره معیار انتخاب برگزیدگان گفت: شاخص‌های انتخاب برگزیدگان را مشخص کرده‌ایم که اولین نکته انطباق آثار با موضوعات است، از مجموعه ۶۰۰۰ اثر با غربالگری انجام شده ۱۸۰۰ اثر باقیماند و این آثار بین کمیته‌های دهگانه داوری تقسیم شد و بر اساس شاخص‌های مشخص آثار برگزیده انتخاب شدند. شورای سیاستگذاری شرطی گذاشتند که برگزیدگان باید در قید حیات باشند. ما شخصیت‌های ویژه‌ای داشتیم که به دلیل شهادت یا درگذشتشان آن‌ها را معرفی نکردیم و تعدادی از شخصیت‌ها به دلیل کهولت سن شاید در مراسم حضور نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در اساسنامه پیش‌بینی شده که سازمان فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه دائمی این رویداد باشد، درباره پیش‌نشست‌های خارج از کشور گفت: یک نشست در یونان، روسیه، مالزی و هندوستان داشتیم.

وی در ادامه هیئت داوران این رویداد را معرفی کرد و گفت: خیلی مایل بودیم شخصیت‌های موثر در ترویج تفکرات امام (ره) را معرفی کنیم اما با قیدی که مشخص شد افرادی چون شهید سلیمانی، شهید سیدحسن نصرالله و آیت‌الله مصباح که در نظر ما بوده‌اند از رقابت حذف شدند اما در مراسم از آن‌ها یاد خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد: برجسته‌ترین جایزه انقلاب اسلامی باید خیلی ارزنده‌تر باشد و برای شرایط کشور و اوضاع مالی مقداری جوایز تخفیف داده شد. از کشورهای نیجریه، مالزی، تایلند، هندوستان، لهستان، روسیه، یمن، بوسنی، الجزایر، پاکستان، آرژانتین و… مهمان داریم.

وی افزود: اگر مقام معظم رهبری نبودند و مکتب امام (ره) را معرفی نکرده بودند، این مکتب نه تعریف می‌شد نه تبیین. شکل‌گیری تمدن جدید سختی‌هایی خواهد داشت ولی آینده‌ای که وجود دارد مستضعفان را امیدوار می‌کند. متاسفانه گرد و غبارهای مشکلات معیشتی مردم باعث شده که دستاوردها را نبینند. ما دستاوردهای بزرگی داشتیم و کاستی‌ها را هم منکر نیستیم و باید جبران شود. مکتب امام (ره) نه توسط ما ابتدائا ترویج شد و نه فقط توسط ما محافظت می‌شود. پیام امام (ره) آنقدر نو بود و انگیزه ایجاد کرده بود که خیلی‌ها را پای مکتب ایشان نگاه داشت. مکتب امام (ره) در جاهایی نفوذ کرده که ما اصلا آنجا سفیر و رایزن فرهنگی نداشتیم.

ایمانی‌پور در پایان گفت: امام مظلومان خودش مظلوم هم هست و گذشت نیم قرن برای تجلیل از مقام امام (ره) کمی دیر است و امیدواریم با کمک نهادها حرکتی نو شکل بگیرد و به شبکه نخبگانی و اجتماعی‌سازی گفتمان امام (ره) امیدوار هستیم. آرزو می‌کنم مکتب امام (ره) پویایی خود را حفظ کند و ما بتوانیم اندیشه‌های جهانی ایشان را جهانی‌تر کنیم.

انتهای پیام/