بازگشایی حریم تئاتر شهر پیش از جشنواره فجر/ بودجه اجرای پروژه بیست و نه میلیاردتومان است

به گزارش خبرنگار ایلنا، «اولین نشست پرسش و پاسخ دست‌اندرکاران پروژه حریم تئاتر شهر» صبح امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه، در سالن کنفرانس مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

کورش سلیمانی (رئیس مجموعه تئاتر شهر)، سعید جمشیدی (رئیس اداره نظارت بر پروژه‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، سروناز امتیازی (معمار و طراح حریم حائل مجموعه تئاتر شهر) و مجتبی گیویان (مسئول رسیدگی به امور حریم مجموعه تئاتر شهر)،‌ در این رویداد حضور داشتند.

در ابتدای نشست، کورش سلیمانی ضمن خوشامدگویی به حضار گفت: ابتدا از همه شما و رسانه‌هایتان تشکر می‌کنم که نشست قبلی را پوشش دادید و بازخورد خوبی که در میان هنرمندان داشت، دیده شد.

او افزود: اگر تئاتر شهر را خورشید بدانیم، شما شعاع‌های نور آن هستید. نقدها و نظرات شما برای ما راهگشاست. شما بسیاری از مسائل را از زاویه‌ای می‌بینید که شاید برای ما کمتر قابل مشاهده باشد.

جایگاه مدیریتی فرد را از واقعیت‌ها دور می‌کند

او ادامه داد: همیشه تلاش کرده‌ام، خودم را هم تماشاگر و هم هنرمند ببینم، چرا که جایگاه مدیریتی، گاهی آدم را از واقعیت‌ها دور می‌کند. موضوع حریم تئاتر شهر همواره برای من اهمیت داشته و این سؤال را از خودم می‌پرسیدم که چرا پیش از قبول مسئولیت، پیگیر وضعیت آن نشده بودم.

تئاتر شهر میراث ماست

سلیمانی در ادامه توضیحاتش گفت: لازم است شفاف‌سازی سریع‌تر انجام شود تا رسانه‌ها و مخاطبان در جریان جزئیات قرار بگیرند. این پروژه از مدت‌ها قبل آغاز شده و از تمام کسانی که در این مسیر نقش داشته‌اند، قدردانی می‌کنم. این مجموعه یک میراث است و باید به نسل‌های بعد منتقل شود. هدف ما خدمت است، نه ثبت این پروژه به نام یک دوره مدیریتی خاص. من از همه آنهایی که برای به نتیجه رساندن پروژه حریم در دوره‌های مدیریتی مختلف زحمت کشیده‌اند، تشکر می‌کنم.

رئیس مجموعه تئاتر شهر تأکید کرد: آنچه برای همه روشن شده، ضرورت ایجاد حریم برای تئاتر شهر است و این را به‌ عنوان یک تئاتری می‌گویم؛ نه یک مدیر.

کوروش سلیمانی با اشاره به اینکه مراقبت از مجموعه تئاتر شهر اهمیت بالایی دارد، گفت: چه در برابر آسیب‌ها و اتفاقاتی مانند حضور دستفروشان و عابران، چه ترددهای سخت شبانه و مسئله امنیت، به‌ویژه برای بازیگران، خصوصاً بانوان، باید از حریم تئاتر شهر محافظت کنیم.

فرم پیرامونی مجموعه تئاتر شهر، تغییر می‌کند

او اذعان داشت: حضور کارتن‌خواب‌ها نیز از دیگر معضلات بود. البته دستفروشان هم حق ارتزاق حلال دارند، اما این فضا نیازمند قواعد و فرهنگ مشخصی بود و لازم است فرم پیرامونی مجموعه تغییر کند. تئاتر شهر باید محیطی امن باشد تا اجراها با آرامش انجام شوند.

حریم باز است و شب‌ها درب‌ها بسته می‌شود

سلیمانی افزود: اگر حریم به‌ درستی اجرا شود، روند کارهای ما نیز تسهیل خواهد شد. حریم به‌ معنای بستن مجموعه نیست؛ حریم ما باز است و در طول روز با برنامه‌ریزی مشخص، تردد آزاد خواهد بود و مشکلی برای عبور و مرور ایجاد نمی‌شود. تنها در ساعات شب، برای حفظ امنیت، درها بسته خواهد شد.

او همچنین از همراهی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر کرد و گفت: از وزیر محترم بابت توجه و همراهی‌شان تشکر می‌کنم که پروژه حریم را در اولویت قرار دادند. از متولیان و تمامی عوامل اجرایی طرح قدردانی می‌کنم و همچنین از همکاری شهرداری منطقه ۱۱ که نگاه و درک هنری دارند، سپاسگزارم.

کیفیت نباید سرعت شود

سلیمانی بیان کرد: تأکید من همواره بر این بوده که کیفیت فدای سرعت نشود، اما در عین حال روند کار با سرعت مناسب پیش برود. هدف نهایی، رضایت مردم و تماشاگران است. از کارگران و پیمانکاران پروژه نیز تشکر می‌کنم و خدا را شاکرم که در مسیر خدمت به تئاتر قرار گرفته‌ایم.

مسئول رسیدگی به امور حریم، پروژه را تحلیل کرد

در ادامه نشست، سروناز امتیازی (معمار پروژه حریم) و مجتبی گیویان (مسئول رسیدگی به امور حریم مجموعه) روی صحنه رفتند و به ارائه توضیحاتی پرداختند.

در ابتدا، گیویان با نمایش نقشه‌ها و اسلایدها و دیتاهای تصویری، تاریخچه، موقعیت قرارگیری مجموعه تئاتر شهر و اقدامات انجام‌شده در انجام پروژه حریم را تشریح کرد.

او ضمن توضیحات،‌ در بخشی از صحبت‌هایش گفت: حدود دو سال پیش، با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلاامی، موضوع اجرای حریم در دستور کار قرار گرفت. در ادامه جلساتی با خانم امتیازی برگزار شد و تمامی پیش‌زمینه‌ها تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، مجوزهای لازم از میراث فرهنگی اخذ شد و در اول دی‌ماه ۱۴۰۲، آیین کلنگ‌زنی طرح با حضور دکتر اسماعیلی برگزار شد.

معضلات شهری و آسیب‌ها

او ضمن توضیح درباره معضلات اجتماعی و آسیب‌هایی که به نمای تئاتر شهر زده شده، گفت: یکی دیگر از مشکلات اساسی، کاشت بی‌رویه درختان و همچنین دفع منابع آب چند هزار لیتری مدیریت بحران در محدوده بود. از سوی دیگر، وجود خطوط مترو در مجاورت تئاتر شهر – میان مترو قائم و خط چهار – آسیب‌های متعددی به مجموعه وارد کرده است.

توضیحات معمار پروژه حریم تئاتر شهر

در ادامه، سروناز امتیازی (معمار پروژه حریم) توضیحاتی درباره طرح ارائه داد و بیانیه‌ای را در رابطه با اهمیت جغرافیایی، اجتماعی و شهری مجموعه تئاتر شهر قرائت کرد.

صحبت‌های رئیس اداره نظارت بر پروژه‌های عمرانی وزارت ارشاد

در بخش دیگری از نشست، سعید جمشیدی (رئیس اداره نظارت بر پروژه‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نیز به بیان توضیحاتی پرداخت.

او گفت: خودم را جزو جامعه هنری و تئاتری می‌دانم. قرارداد اجرای حریم در سال ۱۴۰۲ و در دولت گذشته منعقد شد و دوستان بسیاری در عملیات اجرایی زحمت کشیدند.

جمشیدی ادامه داد: با کورش سلیمانی ارتباط تنگاتنگی داریم و مشاوره‌های خوبی با یکدیگر داشته‌ایم. شب گذشته بود که تا پاسی از شب باهم گفتگو داشتیم.

بودجه ساخت ۲۹ میلیارد تومان است

او بیان کرد: پروژه مدتی متوقف شده بود و در این مدت، با خانم امتیازی طی دو ماه بیش از ۲۰ جلسه برگزار کردیم. سپس با مشکلات مالی مواجه شدیم. قصد توجیه ندارم و صرفاً اطلاع‌رسانی می‌کنم؛ بابت تأخیر در اجرای پروژه، رسماً از مردم عزیز تهران، ایران و جامعه هنری عذرخواهی می‌کنم. برخی تغییرات خارج از اختیار ما بود، اما می‌پذیریم که باید توجه بیشتری می‌داشتیم.

او افزود: قرارداد پروژه ۲۹ میلیارد تومان بوده و دارای چند فاز است. طرح در فاز دوم ناقص بود و پس از عقد قرارداد، دچار تغییر شد، اما با همان رقم اولیه در حال اجراست.

بازگشایی حریم پیش از جشنواره فجر

حریم تئاتر شهر پیش از جشنواره فجر بازگشایی خواهد شد، اما این به‌ معنای پایان کامل پروژه نیست و در مجموع دو تا سه سال دیگر کار پیش رو داریم. همچنین موضوع ایمنی و اطفای حریق مطرح است که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در این مسیر با آسیب‌های سازه‌ای نیز مواجه بوده‌ایم.

مسئولان حاضر در این نشست به سوالات برخی خبرنگاران پاسخ دادند.

انتهای پیام/