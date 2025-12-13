ویم وندرس رییس هیئت داوران جشنواره فیلم برلین شد
ویم وندرس، فیلمساز صاحبنام سینمای نوین آلمان، در فوریه ۲۰۲۵ ریاست هیأت داوران هفتادوششمین جشنواره فیلم برلین را برعهده خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، ویم وندرس که از چهرههای اصلی جنبش «سینمای نوین آلمان» محسوب میشود، با فیلم «پاریس، تگزاس» نخل طلای کن را از آن خود کرده و از تحسینشدهترین فیلمسازان تاریخ سینمای آلمان است که «بالهای اشتیاق» ، «آلیس در شهرها»، «ترس دروازهبان از پنالتی» و «سلاطین جاده» مطرحترین آثار این کارگردان هستند.
تریشا تاتل، مدیر برلیناله، در بیانیهای گفت: «ویم وندرس یکی از تأثیرگذارترین صداها در سینمای بینالمللی است. او در شش دهه فیلمهایی ساخته که با انسانیت و شگفتی خود ما را تحت تاثیر قرار داده و مجذوب کردهاند. کنجکاوی سیریناپذیر و تسلط عمیق او بر زبان سینما در همه آثارش آشکار است؛ چه زمانی که به بررسی آثار سایر هنرمندان میپردازد و چه وقتی که جستوجوی ما برای معنا و ارتباط را نور میبخشد. اینکه بگوییم به این فیلمساز چندوجهی بومی افتخار میکنیم کمگویی است. بیصبرانه منتظریم ببینیم رئیس هیات داوران، ویم وندرس، هیأت داوری را در انتخاب برندگان خرس طلایی و نقرهای برلیناله ۲۰۱۵ به کجا هدایت میکند.»
وندِرس نیز در بیانیهای افزود: «هرگز حتی از دور هم به این فکر نکرده بودم که رئیس هیات داوران جشنواره در زادگاهم باشم تا وقتی که تریشا تاتل از من خواست.
هفتاد و ششمین جشنواره فیلم برلین ۱۲ تا ۲۲ فوریه (۲۳ بهمن تا سوم اسفندماه) برگزار خواهد شد.