خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویم وندرس رییس هیئت داوران جشنواره فیلم برلین شد

ویم وندرس رییس هیئت داوران جشنواره فیلم برلین شد
کد خبر : 1727078
لینک کوتاه کپی شد.

ویم وندرس، فیلم‌ساز صاحب‌نام سینمای نوین آلمان، در فوریه ۲۰۲۵ ریاست هیأت داوران هفتادوششمین جشنواره فیلم برلین را برعهده خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، ویم وندرس که از چهره‌های اصلی جنبش «سینمای نوین آلمان» محسوب می‌شود، با فیلم «پاریس، تگزاس» نخل طلای کن را از آن خود کرده و از تحسین‌شده‌ترین فیلمسازان تاریخ سینمای آلمان است که «بال‌های اشتیاق» ، «آلیس در شهرها»،  «ترس دروازه‌بان از پنالتی» و «سلاطین جاده» مطرح‌ترین آثار این کارگردان هستند.

تریشا تاتل، مدیر برلیناله، در بیانیه‌ای گفت: «ویم وندرس یکی از تأثیرگذارترین صداها در سینمای بین‌المللی است. او در شش دهه فیلم‌هایی ساخته که با انسانیت و شگفتی خود ما را تحت تاثیر قرار داده و مجذوب کرده‌اند. کنجکاوی سیری‌ناپذیر و تسلط عمیق او بر زبان سینما در همه آثارش آشکار است؛ چه زمانی که به بررسی آثار سایر هنرمندان می‌پردازد و چه وقتی که جست‌وجوی ما برای معنا و ارتباط را نور می‌بخشد. اینکه بگوییم به این فیلم‌ساز چندوجهی بومی افتخار می‌کنیم کم‌گویی است. بی‌صبرانه منتظریم ببینیم رئیس هیات داوران، ویم وندرس، هیأت داوری را در انتخاب برندگان خرس طلایی و نقره‌ای برلیناله ۲۰۱۵ به کجا هدایت می‌کند.»

وندِرس نیز در بیانیه‌ای افزود: «هرگز حتی از دور هم به این فکر نکرده بودم که رئیس هیات داوران جشنواره در زادگاهم باشم تا وقتی که تریشا تاتل از من خواست.

هفتاد و ششمین جشنواره فیلم‌ برلین ۱۲ تا ۲۲ فوریه (۲۳ بهمن تا سوم اسفندماه) برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری