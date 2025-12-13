هوشنگ مرادی کرمانی از بیمارستان مرخص شد
هوشنگ مرادی کرمانی که چند روز پیش آنژیوگرافی شد و برای تنظیم ضربان، باتری قلب در سینهاش کار گذاشته شد، از بیمارستان مرخص و دوران نقاهت را در منزل میگذراند.
به گزارش ایلنا، هوشنگ مرادی کرمانی که چند روز پیش آنژیوگرافی شد و برای تنظیم ضربان، باتری قلب در سینهاش کار گذاشته شد، از بیمارستان مرخص شد و دوران نقاهت را در منزل میگذراند.
خالق «قصههای مجید» در پی تشدید بیماری قلبی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده بود که با تشخیص ضعف قلب، روز پنجشنبه، ۲۰ آذر، با جراحی باتری در قفسهٔ سینه او کار گذاشته شد.
هوشنگ مرادی کرمانی زاده ۱۶ شهریور ۱۳۲۳ در روستای سیرچ از توابع بخش شهداد کرمان است. تا کلاس پنجم ابتدایی در آن روستا درس خواند و همراه پدربزرگ و مادربزرگش زندگی کرد.
مرادی کرمانی سال ۱۳۵۳ داستان «قصههای مجید» را خلق کرد که شهرت زیادی دارد. «شما که غریبه نیستید»، «مهمان مامان»، «خمره»، «پلو خورش»، «قاشق چایخوری»، «مربای شیرین»، «بچههای قالیبافخانه» و «ته خیار» از جمله دیگر آثار این نویسنده است.
آثار مرادی کرمانی به زبانهایی همچون آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و هندی ترجمه شده است.