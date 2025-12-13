خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوشنگ مرادی کرمانی از بیمارستان مرخص شد

هوشنگ مرادی کرمانی از بیمارستان مرخص شد
کد خبر : 1727009
لینک کوتاه کپی شد.

​هوشنگ مرادی کرمانی که چند روز پیش آنژیوگرافی شد و برای تنظیم ضربان، باتری قلب در سینه‌اش کار گذاشته شد، از بیمارستان مرخص و دوران نقاهت را در منزل می‌گذراند.

به گزارش ایلنا، هوشنگ مرادی کرمانی که چند روز پیش آنژیوگرافی شد و برای تنظیم ضربان، باتری قلب در سینه‌اش کار گذاشته شد، از بیمارستان مرخص شد و دوران نقاهت را در منزل می‌گذراند.

خالق «قصه‌های مجید» در پی تشدید بیماری قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود که با تشخیص ضعف قلب، روز پنجشنبه، ۲۰ آذر، با جراحی باتری در قفسهٔ سینه او کار گذاشته شد.

هوشنگ مرادی کرمانی زاده‌ ۱۶ شهریور ۱۳۲۳ در روستای سیرچ از توابع بخش شهداد کرمان است. تا کلاس پنجم ابتدایی در آن روستا درس خواند و همراه پدربزرگ و مادربزرگش زندگی کرد. 

مرادی کرمانی سال ۱۳۵۳ داستان «قصه‌های مجید» را خلق کرد که شهرت زیادی دارد. «شما که غریبه‌ نیستید»، «مهمان مامان»، «خمره»، «پلو خورش»، «قاشق چای‌خوری»، «مربای شیرین»، «بچه‌های قالیباف‌خانه» و «ته خیار» از جمله‌ دیگر آثار این نویسنده است.

آثار مرادی کرمانی به زبان‌هایی همچون آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و هندی ترجمه شده‌ است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری