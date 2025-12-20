به گزارش خبرنگار ایلنا، طی روزهای گذشته سیل شرایط بدتری را نسبت به گذشته برای شهروندان غزه و مناطق تابعه رقم زده است.

در حالی که نوار غزه همچنان زیر فشار بی‌وقفه‌ی جنگ، محاصره و فروپاشی زیرساخت‌های حیاتی قرار دارد، وقوع سیلاب‌های گسترده ناشی از بارندگی‌های شدید، بحران انسانی موجود را وارد مرحله‌ای تازه و پیچیده‌تر کرده است. سیل، این‌بار نه به‌ عنوان یک حادثه طبیعی صرف، بلکه به‌ مثابه عاملی تشدیدکننده در بستر یک فاجعه‌ی انسانیِ ممتد، زندگی هزاران آواره‌ی فلسطینی را بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده است.

چرا غزه دچار سیل شد؟

بارندگی‌های اخیر، در شرایطی رخ داده که بخش قابل توجهی از شبکه‌های دفع آب‌های سطحی، فاضلاب، راه‌ها و سازه‌های شهری غزه یا به‌طور کامل تخریب شده‌اند یا به دلیل کمبود سوخت و تجهیزات، عملاً از کار افتاده‌اند. اردوگاه‌های موقت آوارگان، چادرها و ساختمان‌های نیمه‌ویران، کمترین تاب‌آوری را در برابر سیلاب داشته و آب‌گرفتگی گسترده، خطر شیوع بیماری‌های عفونی، آلودگی منابع آب آشامیدنی و تشدید بحران بهداشتی را به‌دنبال آورده است.

سیل غزه را نمی‌توان جدا از زمینه‌ی سیاسی و انسانی آن تحلیل کرد؛ این رخداد، نمادی روشن از هم‌پوشانی فاجعه‌ی طبیعی با فاجعه‌ی انسانیِ ساخته‌ی دست بشر است. در غیاب امکان بازسازی، امدادرسانی مؤثر و دسترسی آزاد به کمک‌های بین‌المللی، باران و سیلاب نیز به ابزاری دیگر برای فرسایش جان و کرامت غیرنظامیان تبدیل شده‌اند.

گزارش «گاردین» با نگاهی به آخرین تحولات میدانی، پیامدهای انسانی و واکنش نهادهای امدادی، این بحران چندلایه را بررسی کرده و تصویری از وضعیت غزه در مواجهه با سیل ارائه داده است؛ وضعیتی که در آن، طبیعت و جنگ، هم‌زمان علیه مردمی بی‌پناه عمل می‌کنند.

بیش از دو میلیون نفر در فقر و فلاکت

گزارشگر «گاردین» نوشته است: بارندگی‌های شدید و کاهش محسوس دما، غزه را در نور دیده و رنج و فلاکت بیش از پیشِ جمعیتی حدود ۲٫۲ میلیون نفر را تشدید کرده است؛ مردمی که پس از دو سال بمباران‌های اسرائیل، ناچار به زندگی در چادرها شده‌اند. هزاران نفر از آوارگان، در پی بالا آمدن آب‌ها، از پناهگاه‌های موقت و دست‌ساز خود رانده شده و مجبور شده‌اند برای یافتن سرپناهی اضطراری، به مکان‌های امن‌تر پناه ببرند.

در ادامه گزارش، عکس‌هایی با روایاتی مفصل و جزیی عمق فاجعه را تا حدودی نشان داده‌اند.

یک شهر چادری در دیرالبلح غرق شد!

سیلاب‌ یک شهر ساخته شده از چادرهای آوارگان در دیرالبلح را به‌ طور کامل زیر آب برد. براساس آمار سازمان ملل، دست‌کم ۴۶۵ خانوار (۲٬۷۳۱ نفر) که در ۲۶۰ چادر زندگی می‌کردند، روز چهارشنبه تحت تأثیر این سیل قرار گرفتند. امدادگران می‌گویند با گذشت روزها، شمار خانواده‌هایی که از چادرهای خود رانده شده‌اند، همچنان رو به افزایش است. با وجود اعلام آتش‌بس در ماه اکتبر، صهیونیست‌ها همچنان حملات پراکنده انجام می‌دهند و محدودیت‌هایی بر ورود کمک‌ها اعمال می‌کنند؛ امری که دسترسی به تجهیزات ضروری برای محافظت از مردم در برابر سیلاب و سرما را به‌شدت کاهش داده است. رژیم اسرائیل این موضوع را رد کرده و ناکارآمدی در توزیع کمک‌ها را به سازمان‌های امدادی نسبت می‌دهد/عکس: معیز صالحی

عدم دسترسی به ملزومات اولیه؛ حتی هیزم!

با شسته شدن شهرهای چادری و فرو رفتن آنها در امتداد سواحل جنوبی، هزاران فلسطینی به سمت شهر غزه حرکت کردند و در میان بقایای ساختمان‌هایی که در بمباران‌های اسرائیل ویران شده‌اند، به دنبال سرپناه گشتند. سازمان ملل اعلام کرد نبود گاز و برق و دسترسی بسیار محدود به هیزم، شرایط این آوارگان را وخیم‌تر کرده است/ عکس: عبدالحمید ابو‌ریاش

کلاس‌های درس زیر آب!

در مناطق به‌شدت آسیب‌دیده‌ای مانند دیرالبلح، امدادگران تلاش می‌کنند جوی‌ها و دریچه‌های فاضلاب را باز کنند تا جریان آب‌های سیلابی مهار شود. بسیاری از خانواده‌ها به پناهگاه‌های اضطراری تعیین‌شده منتقل شده‌اند، اما حتی در این مکان‌ها نیز چادرها و کلاس‌های درس موقت زیر آب رفته‌اند/ عکس: معیز صالحی

عمق فاجعه در ساحل المواصی در غرب خان‌یونس

یکی از بدترین مناطق آسیب‌دیده، ساحل المواصی در غرب خان‌یونس در جنوب غزه است؛ منطقه‌ای که نیروهای اسرائیلی آن را «منطقه انسانی» معرفی کرده‌اند. رودهایی از آب سیلاب در اردوگاه جاری شد و سازمان ملل روز جمعه مرگ یک نوزاد ۱۸ ماهه را بر اثر سرمازدگی تأیید کرد. گزارش‌ها حاکی است ۱۲ نفر بر اثر این طوفان جان باخته‌اند/ عکس: هانی الشاعر

حتی سامانه‌ واکنش‌سریع هم کارساز نیست!

سازمان ملل و نهادهای امدادی همکار، سامانه‌ای واکنش‌سریع برای هشدار سیل راه‌اندازی کرده‌اند تا چادر، برزنت، لباس گرم، پتو و اقلام بهداشتی توزیع کنند. با این حال، آنها می‌گویند نیاز به اقلام زمستانی؛ از جمله چادر، پوشش‌های برزنتی، لباس گرم، پتو و سایر اقلام غیرخوراکی ـ همچنان بسیار بالاست/ عکس: عبدالحمید ابو‌ریاش

بیش از ۷۹۵ هزار آواره در خطر مرگ!

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، نزدیک به ۷۹۵ هزار آواره به‌ دلیل اسکان در مناطق کم‌ارتفاع با زهکشی ناکافی، در معرض خطر جدی قرار دارند؛ خطری که با آمیخته شدن آب‌های سیلابی با فاضلاب و افزایش احتمال شیوع بیماری‌ها تشدید می‌شود/ عکس: عبدالحمید ابو‌ریاش

تصمیم نهایی درباره ورود اقلام همچنان با اسرائیل است

سازمان ملل اعلام کرده است که حتی دو ماه پس از اعلام آتش‌بس، محدودیت‌های شدید بر اقلام قابل ورود به غزه همچنان پابرجاست. یک مرکز توزیع مشترک با عنوان مرکز هماهنگی غیرنظامی–نظامی با مشارکت افسرانی از آمریکا و دیگر کشورها ایجاد شده، اما سازمان ملل می‌گوید تصمیم نهایی درباره ورود اقلام با اسرائیل است؛ مسئله‌ای که به کمبود موادی چون چوب و تخته سه‌لایه، کیسه شن و پمپ‌های آب ـ که برای مهار سیلاب حیاتی‌اند ـ انجامیده است/ عکس: عبدالحمید ابو‌ریاش

مرگ یک خانواده به دلیل آوار!

طوفان‌ باعث فرو ریختن چندین ساختمانی شده‌ که پس از دو سال بمباران صهیونیست‌ها همچنان پابرجا مانده بودند. در بیت‌لاهیا در شمال غزه، یک ساختمان دوطبقه روز جمعه فروریخت. نیروهای امدادی یک جسد را از زیر آوار بیرون آوردند و جست‌وجو برای یافتن چهار عضو دیگر همان خانواده ـ از جمله کودکان ـ ادامه دارد/ عکس: خامس الرفیعی

دست‌کم سیصدهزار چادر لازم است!

نگرانی‌ها درباره سلامت نوزادان، سالمندان و افراد آسیب‌پذیر که در معرض مستقیم شرایط جوی قرار دارند، رو به افزایش است. مقام‌های فلسطینی اعلام کردند برای حدود ۱٫۵ میلیون نفر که همچنان آواره‌اند، دست‌کم ۳۰۰ هزار چادر فوری نیاز است/ عکس: عبدالحمید ابو‌ریاش

رانده‌شدگان از چادر به پناهگاه اضطرای می‌روند

زنی در یکی از پناهگاه‌های اضطراری تعیین‌شده (که برای خانواده‌های رانده‌شده از چادرها برپا شده)، وسایل خود را جمع می‌کند؛ با این حال این پناهگاه‌ها نیز دچار آب‌گرفتگی شده‌اند/ عکس: مجدی فتحی

سامانه فاضلاب دیرالبلح از کار افتاده!

سیلاب‌ها سامانه ابتدایی فاضلاب را در مناطق ساحلی مانند دیرالبلح از کار انداخته‌اند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد بیش از ۴ هزار نفر در مناطق پرخطر ساحلی زندگی می‌کنند و ۱٬۰۰۰ نفر به‌طور مستقیم در معرض امواج طوفانی دریا قرار دارند/ عکس: عبدالکریم حنا

انبوه زباله‌ها و افزایش مرگ و میرها!

هم‌زمان با ادامه طوفان‌ها در غزه، نگرانی‌ها درباره افزایش مرگ‌ومیر ناشی از سرمازدگی و شیوع بیماری‌ها بر اثر آلودگی بالا گرفته است. ریک پیپرکورن، نماینده سازمان جهانی بهداشت، گفت: هزاران خانواده در مناطق ساحلی کم‌ارتفاع و پوشیده از آوار، بدون زهکشی یا موانع حفاظتی پناه گرفته‌اند؛ در حالی که توده‌های زباله در امتداد جاده‌ها انباشته شده است/ عکس: عبدالحمید ابو‌ریاش

