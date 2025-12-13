رادیو مقاومت اول دیماه ششمین سال فعالیت خود را آغاز میکند
رادیو مقاومت، اول دیماه برای ششمین سال متوالی فعالیت خود را آغاز میکند. این شبکه با هدف روایت اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و بازنمایی دستاوردهای بزرگ کشور در این دفاع تاریخی، امسال نیز با رویکردی متفاوت به روی آنتن میرود و پژواک اقتدار ایران را به گوش جهانیان می رساند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه رادیویی مقاومت در دوره جدید فعالیت خود سه محور راهبردی را دنبال میکند. نخست، گفتمانسازی مقاومت عقلانی و امیدمحور در پیوند با مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و بیانات رهبر معظم انقلاب؛ دوم، تقویت همبستگی اجتماعی از طریق روایت مردمی دفاع ۱۲ روزه و تأکید بر نقش زنان، جوانان و نیروهای مردمی؛ و سوم، مقابله با جنگ شناختی دشمن که ابعاد شکستهای نظام سلطه را برای افکار عمومی روشن میسازد.
رادیو مقاومت امسال در بازه زمانی ۱ تا ۳۰ دیماه با محوریت ۷ تکلیف راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره جنگ ۱۲ روزه، برنامهسازی خواهد کرد؛ تکالیفی همچون تبیین اقتدار ملی، بازتاب اتحاد و مقاومت مردمی، امیدآفرینی در حوزه پیشرفت، تعمیق دشمنشناسی در بستر حافظه گفتمانی ۹ دی، و مردمیسازی روایت مقاومت.
ویژه برنامه شروع به کار رادیو مقاومت اول دیماه از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و مخاطبان میتوانند صدای مقاومت را روی موج FM ردیف ۹۵ مگاهرتز دریافت کنند. همچنین شناسه کاربری @radiomoghavemat در پیامرسانها و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۹۵ برای ارتباط مخاطبان و دریافت پیامهای مردمی فعال است.