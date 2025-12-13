اکران ویژه آثار منتخب جشنواره فیلم کوتاه عباس کیارستمی

به گزارش ایلنا، پس از برگزاری دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی، آثار برگزیده این دوره بار دیگر مقابل دیدگان مخاطبان قرار گرفت.

در باکس اول اکران های ویژه که با استقبال مخاطبان همراه شد، فیلم های منتخب از آثار ایرانی راه یافته به جشنواره به نمایش درآمدند.

همچنین آثار بین‌المللی منتخب جشنواره فیلم کوتاه عباس کیارستمی از کشورهای مصر، بلژیک، کلمبیا، اسپانیا، هائیتی، آلمان، هلند، چین، افغانستان، استونی، مقدونیه، آرژانتین، ایتالیا، فرانسه، پرتغال، سوئیس، ترکیه، کانادا و برزیل در اکران ویژه بخش بین‌الملل به نمایش درآمدند.

لازم به ذکر است که‌ دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی، تابستان سال جاری به دبیری حامد سلیمان‌زاده در تهران و برلین برگزار شد و فیلم «لطفا درستش کن» به کارگردانی دنیل سوئارس محصول مشترک پرتغال و سوئیس برنده گیلاس‌طلایی این رویداد شد.

