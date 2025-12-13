خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکران ویژه آثار منتخب جشنواره فیلم کوتاه عباس کیارستمی

اکران ویژه آثار منتخب جشنواره فیلم کوتاه عباس کیارستمی
کد خبر : 1726694
لینک کوتاه کپی شد.

اکران ویژه آثار منتخب جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی با استقبال مخاطبان رو به رو شد.

به گزارش ایلنا، پس از برگزاری دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی، آثار برگزیده این دوره بار دیگر مقابل دیدگان مخاطبان قرار گرفت.

در باکس اول اکران های ویژه که با استقبال مخاطبان همراه شد، فیلم های منتخب از آثار ایرانی راه یافته به جشنواره به نمایش درآمدند.

همچنین آثار بین‌المللی منتخب جشنواره فیلم کوتاه عباس کیارستمی از کشورهای مصر، بلژیک، کلمبیا، اسپانیا، هائیتی، آلمان، هلند، چین، افغانستان، استونی، مقدونیه، آرژانتین، ایتالیا، فرانسه، پرتغال، سوئیس، ترکیه، کانادا و برزیل در اکران ویژه بخش بین‌الملل به نمایش درآمدند.

لازم به ذکر است که‌ دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی، تابستان سال جاری به دبیری حامد سلیمان‌زاده در تهران و برلین برگزار شد و فیلم «لطفا درستش کن» به کارگردانی دنیل سوئارس محصول مشترک پرتغال و سوئیس برنده گیلاس‌طلایی این رویداد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری