فیلم تازه مهرداد اسکویی به «سینماحقیقت» رسید
مستند «روباه و ماه صورتی» ساخته مهرداد اسکویی که جایزه بهترین فیلم ایدفا را در کارنامه دارد، شنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۲۲ در سالن ۹ پردیس ملت خانه نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت روی پرده میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری، شنبه در چهارمین روز از جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، مستند «روباه و ماه صورتی» مهرداد اسکویی در سالن ۹ خانه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» پردیس ملت نمایش داده خواهد شد.
نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در پردیس ملت و موزه سینما برگزار میشود.