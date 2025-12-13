فیلم تازه مهرداد اسکویی به «سینماحقیقت» رسید

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری، شنبه در چهارمین روز از جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، مستند «روباه و ماه صورتی» مهرداد اسکویی در سالن ۹ خانه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» پردیس ملت نمایش داده خواهد شد.

نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در پردیس ملت و موزه سینما برگزار می‌شود.

