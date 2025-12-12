هیات داوران جایزه شهید آوینی جشنواره نوزدهم «سینماحقیقت» معرفی شدند
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره سینماحقیقت، سه سینماگر عضو هیات داوران جایزه شهید آوینی در نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.
بهروز افخمی، فیلمنامه نویس، کارگردان و مجری تلویزیون، محمد علی باشه آهنگر، فیلمنامهنویس و کارگردان و احسان محمدحسنی، فعال فرهنگی و مستندسازهیات داوران بخش آوینی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.
علاقهمندان برای اطلاع از لیست داوران بخشهای مختلف میتوانند کاتالوگ نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت را از وبسایت جشنواره به نشانی www.irandocfest.ir دانلود کنند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدیمقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.