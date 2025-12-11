نمایش «عچق» به صحنه میرود
نمایش «عچق» با بازی سروش جمشیدی، کاوه مرحمتی و فرزانه سهیلی از ۲۰ آذرماه روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، نمایش عچق (علاقهی چندم قلبی) نوشتهی موری شیسگال به کارگردانی عبدالرضا شیبانی از ۲۰ آذرماه در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه میرود.
کاوه مرحمتی و فرزانه سهیلی در این اثر، ایفای نقش میکنند.
عچق با نام اصلی luv به ترجمهی شهرام زرگر، یک کمدی آمریکایی با مولفههای کمدی ابزورد است که در دو پرده به یک مثلث عشقی متفاوت میپردازد.
در این اثر بابک کیوانی (آهنگساز و طراح صدا) سعید یزدانی (طراح صحنه) تینا بخشی (طراح گریم) سرور ماندی (طراح لباس)، صادق زرجویان (عکاس، گرافیست) و ختن تهرانی (تبلیغات) حضور دارند.
نمایش «عچق» از پنجشنبه ۲۰ آذر، هرشب ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شماره سه مجموعه تئاتر لبخند، روی صحنه میرود.
علاقمندان به تماشای این اثر میتوانند از طریق سایت تیوال و گیشه تئاتر لبخند، اقدام به خرید بلیت کنند.