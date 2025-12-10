خبرگزاری کار ایران
افتتاحیه «وحشی ۲» با هومن سیدی و جواد عزتی

اکران مردمی قسمت اول فصل دوم سریال «وحشی» در پردیس کورش برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، قسمت اول و افتتاحیه فصل دوم سریال پربیننده «وحشی» به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی، تهیه‌کنندگی محمدرضا صابری، محصول اختصاصی فیلم‌نت روی پرده پردیس سینمایی کورش به نمایش درمی‌آید.

این برنامه ساعت ۱۹ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ و در آستانه پخش سریال از فیلم‌نت در چند سالن پردیس کورش با حضور هومن سیدی و جواد عزتی بازیگر نقش داود برگزار می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این اکران مردمی می‌توانند به برای تهیه بلیت به سامانه های بلیت‌فروشی مراجعه کنند.

جواد عزتی، نگار جواهریان، رامین راستاد، محمد صابری، نگار مقدم، احسان امانی، اشکان حسن‌پور، نجوا زمانی، امین شعرباف، مهدی صباغی و هومن سیدی از جمله بازیگران «وحشی» هستند.

فصل اول سریال «وحشی» از ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ در قالب ۸ قسمت از پلتفرم فیلم‌نت پخش شد و با استقبال گسترده منتقدان و طیف‌های‌ گوناگون مخاطبان همراه شد‌.

ثبت نام آلپاری