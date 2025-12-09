خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با مشخص شدن زمان اکران؛

قصه بم روی پرده سینما می‌رود/ حامد زمانی برای «احمد» خواند

قصه بم روی پرده سینما می‌رود/ حامد زمانی برای «احمد» خواند
کد خبر : 1725124
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «احمد» با صدای حامد زمانی از ۲۶ آذرماه اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با مشخص شدن زمان اکران فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب‌الله والی‌نژاد، حامد زمانی، خواننده‌ای که به تازگی پس از وقفه‌ای طولانی به عرصه موسیقی بازگشته است، قطعه‌ای را برای این فیلم و در وصف شهید احمد کاظمی خوانده است که همزمان با اکران «احمد» رونمایی خواهد شد.

«احمد» به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی‌نوری، پس از دو سال از چهارشنبه ٢۶ آذر توسط پخش بهمن سبز و به سرگروهی سینما فرهنگ به اکران در می‌آید.

این اثر بر اساس روایتی واقعی ساخته شده است و به حماسه ناگفته شهید احمد کاظمی در ۱۸ ساعت نخست و پرالتهاب زلزله مهیب بم به عنوان یک حادثه تراژیک ملی می‌پردازد.

تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی و... در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی‌ می‌کنند. ساره رشیدی برای این اثر برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فیلم فجر شد.

«احمد»، محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر است که نخستین‌بار در چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و برنده ۳ سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی، بهترین جلوه‌های ویژه بصری و جایزه ویژه گوهرشاد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری