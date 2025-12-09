خبرگزاری کار ایران
پویش «کتاب مامان۲» در تهران کلید خورد

هم‌زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و در آستانه روز مادر، پویش «کتاب مامان۲» با ارائه تخفیف‌های گسترده خرید کتاب و امکان عضویت رایگان بانوان در کتابخانه‌های تهران از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه برگزار می‌شود؛ رویدادی فرهنگی که تلاش دارد کتاب را به یکی از اصلی‌ترین هدیه‌های روز مادر تبدیل کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه(س) و گرامیداشت مقام مادر، پویش «کتاب مامان۲» توسط برنامه‌ کاربردی فراکتاب از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه برگزار می‌شود.

در این پویش، علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های موردنظر خود را با تخفیف ویژه برای هدیه به مادران خریداری کنند. کتاب‌های این طرح به صورت حضوری در باغ کتاب تهران و فرهنگسراهای اشراق، خاوران، گلستان، اندیشه و ملل عرضه می‌شود. همچنین از ۱۸ تا ۲۱ آذرماه مدیریت‌های فرهنگی‌ ـ هنری مناطق با ارائه کتاب با شعار «کتابی که دوست داری مامانت بخونه» و بسته‌بندی کتاب‌های خریداری‌شده، توجه مخاطبان را به کتاب به عنوان هدیه روز مادر جلب می‌کنند.

در فضای مجازی نیز سایت ketabiq.com و اپلیکیشن فراکتاب با ۶۰ درصد تخفیف محل عرضه کتاب‌های این پویش خواهند بود. بانوان می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن فراکتاب و وارد کردن رمز gift4mam کتاب‌های خود را به صورت مجازی با ۶۰ درصد تخفیف تهیه کنند.

همچنین امکان عضویت رایگان بانوان در تمام کتابخانه‌های شهر تهران در مدت اجرای پویش فراهم شده است. این اقدام با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی استان تهران و مدیریت کتابخانه‌های سازمان فرهنگی ـ هنری انجام می‌شود تا بانوان بتوانند با تخفیف ۱۰۰ درصدی عضو کتابخانه‌ها شوند.

بانوان برای عضویت حضوری می‌توانند به یکی از کتابخانه‌های سازمان یا نهاد کتابخانه‌ها مراجعه کنند و برای عضویت آنلاین به نشانی samanpl.ir و برای دریافت نشانی کتابخانه‌ها به zaya.io/b8ilv مراجعه نمایند.

در راستای اجرای این پویش، انتشارات کتاب یاشار نیز سفارش کتاب را به صورت حضوری و تلفنی با ۲۵ درصد تخفیف ارائه می‌کند و علاقه‌مندان می‌توانند با شماره‌های ۶۶۴۰۲۵۷۱ یا ۰۹۰۲۶۴۰۲۵۷۱ تماس بگیرند.

پویش «کتاب مامان» با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، باغ کتاب، نهاد کتابخانه‌های عمومی استان تهران، مؤسسه رسانه‌ای شیرازه، برنامه کاربردی فراکتاب و جمعی از فعالان فرهنگی اجرا می‌شود و بخشی از خدمات آن تا پایان هفته نکوداشت مقام زن ادامه خواهد داشت.

