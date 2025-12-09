خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یادمان دو سینماگر فقید در «سینماحقیقت ۱۹»

یادمان دو سینماگر فقید در «سینماحقیقت ۱۹»
کد خبر : 1725117
لینک کوتاه کپی شد.

یادمان آرش کوردسالی و شهرام میراب اقدم در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، یاد دو سینماگر تازه در گذشته در برنامه «یادمان» نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» زنده می‌شود.

آرش کوردسالی، مستندساز، تدوینگر، متولد سال ۱۳۵۷ در اهواز، ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ به دلیل سرطان ریه درگذشت. کوردسالی دانش‌آموخته انجمن سینمای جوان اهواز و کانون سینماگران جوان و عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند بود.

در کارنامه او ساخت مستندهای نفت (۱۳۸۱)، دیوار (۱۳۸۲)، تهران ۹۹۵ (۱۳۸۷)، نفت، آتش، خاک (۱۳۹۰) و کاوش (نیمه‌تمام) ثبت شده است.

شهرام میراب اقدم، مستندساز، تدوینگر، کارگردان، متولد سال ۱۳۵۸ در تهران، ۳۰ دی ۱۴۰۳ به دلیل ایست قلبی درگذشت، میراب اقدم دانش‌آموخته انجمن سینمای جوانان ایران و عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و انجمن فیلم کوتاه ایران بود.

در کارنامه او یک شب مهمانی (۱۳۸۴)، دماغ ایرانی (۱۳۸۴)، مصائب مشدی (۱۳۸۵)، مثل آن شب (۱۳۸۷)، ده کیلومتر دورتر (۱۳۸۸)، روایت شش مستندساز انقلاب – حلقه آخر (۱۳۸۸)، مادر جبهه‌ها (۱۳۸۹)، بارگاه (۱۳۹۰)، گرمابان (۱۳۹۱)، آرامستان (۱۳۹۳)، روزی روزگاری سینما (۱۳۹۴)، من یک گوش الفی هستم (۱۳۹۵)، خیابان شاعر (۱۳۹۶)، وادی خاموشان (۱۳۹۶)، خوره (۱۳۹۹)

این مراسم پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰ در سالن ۹ پردیس ملت برگزار می‌شود. حضور مهمانان برای شرکت در آیین یادمان حقیقت آزاد است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری