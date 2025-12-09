خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی فیلم‌های ایرانی بخش بین‌الملل سینماحقیقت ۱۹

معرفی فیلم‌های ایرانی بخش بین‌الملل سینماحقیقت ۱۹
کد خبر : 1725115
لینک کوتاه کپی شد.

۱۱ مستند ایرانی در بخش‌های مختلف بین‌الملل نوزدهمین جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جششنواره، فیلم‌های ایرانی بخش بین‌الملل نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» معرفی شدند:

*در بخش مسابقه غزه: مستندهای «سایه‌های جنگ» (محمد خزلی)، «فرشته‌ها نمی‌میرند» (محمدرضا ابوالحسنی)

*در بخش مسابقه بلند بین‌الملل: مستند «شنا خلاف جهت» (جواد رزاقی‌زاده) و «زیر درختان لور» (معین کریم الدینی)، «آگیرا» (محمدصادق اسماعیلی)، «کابوک» (جعفر صادقی)

در بخش مسابقه کوتاه و نیمه بلند بین‌الملل: «کوروش» (سپیده سپهی)، «سمیرا» (علی مؤمن‌علائی)، «برافتو» (سپیده جمشیدی) «دخترک» (فرزاد رضایی)، «فصل انگور» (ابراهیم حصاری) روی پرده می‌روند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس ملت و موزه سینما برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری