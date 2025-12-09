بالهای آوازخوان و حضور در سه جشنواره جهانی
«بالهای آوازخوان» در ادامه حضور بینالمللی خود در سه جشنواره جهانی در مصر، ایران و اقلیم کردستان شرکت میکند.
به گزارش ایلنا، فیلم مستند «بالهای آوازخوان» به کارگردانی هیمن خالدی در ادامه مسیر بینالمللیاش، در هجدهمین دوره جشنواره فیلمهای اروپایی Panorama European Film در مصر به نمایش درآمد؛ رویدادی که از آن بهعنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین جشنوارههای فرهنگی قاره آفریقا یاد میشود. این جشنواره میزبان مجموعهای از خلاقانهترین و تحسینشدهترین فیلمهای سال است و در آن آثاری از تهیهکنندگان اروپایی را که موفق به دریافت جوایز کن، ونیز، برلین و بوسان شدهاند، به نمایش درآمد.
«بالهای آوازخوان» در کنار برخی از برجستهترین فیلمهای اروپایی سال، چهارمین حضور جهانی خود را در این رویداد معتبر ثبت کرد.
همزمان با حضور در بخش مسابقه فیلمهای بلند ملی در نوزدهمین دوره جشنواره حقیقت، این فیلم در دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم دهوک ــ معتبرترین جشنواره کُردی در جهان ــ نیز در بخش مسابقه مستند کُردی رقابت میکند؛ بخشی که به نمایش آثار جسورانه و خلاقانه مستندسازان کُرد از سراسر جهان اختصاص دارد.
حضور و موفقیت بینالمللی بالهای این مستند باعث شده که چند جشنواره مهم مستند در اروپا و آمریکا نیز این فیلم را برای دورههای سال ۲۰۲۶ خود دعوت کنند که اخبار آن بهزودی منتشر میشود.
این فیلم نخستین تجربه کارگردانی مستند بلند این فیلمساز به حساب میآید که از پیش تولید تا پایان مراحل فنی آن چهار سال به طول انجامیده است.
این مستند روایت زنی سالخورده در روستایی کوهستانی که از لکلکی زخمی مراقبت میکند، در حالیکه دخترش در حال آماده شدن برای مهاجرت به اروپاست. این فیلم تلاشی است برای بازنمای مهاجرت بدون قضاوت؛ برای دیدن زندگی روستایی نه از منظر نوستالژی یا فقر، بلکه در قالبی انسانی، شاعرانه و پیچیده. این فیلم دربارهی لکلک است، دربارهی پرواز، ماندن و رفتن. و شاید بیش از همه، دربارهی وفاداری—وفاداری به زمین، به خانواده، و به خاطراتی که ما را شکل دادهاند.