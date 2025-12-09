رونمایی از پوستر «روزی روزگاری تابستان»
از پوستر مستند « روزی روزگاری تابستان» به تهیهکنندگی مجتبی آرشنیا و کارگردانی احسان آجورلو در آستانه نمایش در نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی سینما حقیقت رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، فیلم مستند «روزی روزگاری تابستان» در بخش رقابتی «ایران» نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند «سینماحقیقت» روی پرده میرود.
این مستند در تاریخ ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۵ و ۲۳ آذر ماه ساعت ۱۵ در پردیس سینمایی ملت ، محل برگزاری نوزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت به نمایش گذاشته میشود.
پوستر این مستند را حمید دهدشتی طراحی کرده است.