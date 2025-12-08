به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛
نخستین نشست شورای سیاستگذاری همایش بزرگداشت آیتالله العظمی خویی برگزار شد
نخستین نشست شورای سیاستگذاری همایش ملی و بینالمللی بزرگداشت آیتالله العظمی سید ابوالقاسم خویی شامگاه دوشنبه هفدهم آذرماه ۱۴۰۴ به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با حضور نمایندگان نهادهای علمی، فرهنگی و دینی کشور در تالار آیینه انجمن برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این نشست، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به پیشینه طولانی انجمن در تکریم و تجلیل از مفاخر و مشاهیر ایران اظهار کرد که این نهاد علاوه بر بزرگداشت مفاخر درگذشته، در معرفی بزرگان در قید حیات و نیز مرمت، بازسازی و احیای آرامگاههای مفاخر فعالیتهای قابل توجهی داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اهمیت برگزاری همایش ملی و بینالمللی بزرگداشت آیتالله العظمی سید ابوالقاسم خویی اظهار کرد: جایگاه این مرجع بزرگ تقلید در سپهر فرهنگی، دینی و علمی ایران و جهان اسلام همواره قابل توجه بوده و باید این شخصیت برجسته به دانشگاهیان و بهویژه نسلهای جوان نیز بیشتر و بهتر معرفی شود.
او افزود: اهمیت و جایگاه مرجعیت شیعه امری است که باید برای نسلهای امروز تبیین شود تا تلاشها و خدمات بزرگان این عرصه از جمله آیتالله العظمی خویی به ایرانیان و جهانیان معرفی گردد.
شالویی با اشاره به برگزاری بزرگداشت عالمانی چون آیتالله العظمی مرعشی نجفی و آیتالله العظمی بهجت در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گفت: انجمن مفتخر است که برگزاری باشکوه بزرگداشت آیتالله العظمی خویی را نیز در کارنامه خود ثبت کند.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همچنین بر ضرورت تولید آثار علمی و پژوهشی درباره این مرجع تقلید نیز تأکید کرد و گفت: نهادهای مختلف از جمله صدا و سیما باید با تولید فیلم و مستند، زندگی و سلوک ایشان را به ایرانیان و جهانیان معرفی کنند.
وی افزود: دانشگاهها، مراکز پژوهشی و وزارت آموزش و پرورش نیز همکاری گستردهای با ستاد بزرگداشت خواهند داشت، همچنین انجمن در تلاش است که کتاب زندگینامه و خدمات علمی، فرهنگی و دینی آیتالله العظمی خویی را منتشر کرده و یک یا چند اثر از آثار ایشان را نیز در قالب منشورات انجمن ارائه کند.
شالویی ادامه داد: ستاد بزرگداشت، از ظرفیت دانشگاهیان، حوزویان، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای همکار استفاده خواهد کرد و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این فعالیتها مشارکت خواهد داشت.
او تأکید کرد که برنامه های بزرگداشت منحصر به آذربایجان غربی نیست و در قم، تهران و نجف اشرف نیز برنامههایی تدارک دیده خواهد شد؛ همچنین تلاش میشود این رویداد از یک روز به یک هفته گسترش یابد.
رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه مفاخر و مشاهیر کشور سرمایههای غنی فرهنگی، دینی و اجتماعی هستند، گفت: میراث این بزرگان باید از طریق چاپ آثار و برگزاری همایشهای بزرگداشت به نسلهای جدید منتقل شود.
وی افزود: مردم آذربایجان شرقی و غربی و همه آذریزبانهای کشورهای اطراف ارادت ویژهای به آیتالله العظمی خویی دارند، از اینرو ضروری است که این همایش در بالاترین سطح ملی و بین المللی برگزار گردد.
استاندار آذربایجان غربی همچنین بیان کرد که نشر آثار مرتبط با آیتالله العظمی خویی یا آثار علمی ایشان که به قلم خودشان یا شاگردانشان تدوین شده، موجب گسترش معارف شیعی و اسلامی در ایران و جهان اسلام خواهد شد.
در ادامه، عادل نجف زاده نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد که مردم شریف شهرستان خوی، خوییهای مقیم پایتخت و حتی خارج از کشور آمادگی کامل دارند تا برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این آیین همکاری کنند.
آیتالله سید امین خویی، نوه آیتالله العظمی خویی نیز در این جلسه با بیان خاطراتی از زندگی این مرجع تقلید، ضمن قدردانی از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و نمایندگان نهادهای حاضر در نشست تأکید کرد که در کنار معرفی جایگاه علمی و دینی آیتالله العظمی خویی، باید سلوک اخلاقی، زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ایشان نیز بیشتر و بهتر تبیین شود.
در بخش دیگری از این جلسه، امام جمعه خوی، فرماندار خوی، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نماینده شورای مدیریت حوزههای علمیه سراسر کشور، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و قم و همچنین نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدگاههای خود را درباره برگزاری هرچه بهتر این همایش در سطوح ملی و بین المللی بیان کردند.