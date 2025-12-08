اسامی نامزدهای گلدن گلوب اعلام شد

به گزارش ایلنا، نامزدهای جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۶ معرفی شدند.



فهرست کامل نامزدهای جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۶:



بهترین فیلم بلند – درام



فرانکنشتاین



هملت



یک تصادف ساده



مامور مخفی



ارزش عاطفی



گناهکاران



بهترین فیلم بلند – موزیکال یا کمدی



ماه آبی



بوگونیا



مارتی سوپریم



چاره‌ای نیست



موج نو



نبردی پس از دیگری



بهترین فیلم بلند – انیمیشن



آرکو



شیطان‌کش: قلعه بی‌نهایت



الیو



شکارچیان دیو کی‌پاپ



امیلی کوچولو یا شخصیت باران



زوتوپیا ۲



دستاورد سینمایی و فروش گیشه



آواتار: آتش و خاکستر



اف وان



شکارچیان دیو کی‌پاپ



ماموریت غیرممکن: حساب‌رسی نهایی



گناهکاران



سلاح‌ها



ویکد: برای همیشه



زوتوپیا ۲



بهترین فیلم بلند غیرانگلیسی‌زبان



یک تصادف ساده – فرانسه



چاره‌ای نیست– کره‌جنوبی



مامور مخفی – برزیل



ارزش عاطفی – نروژ



سیرات – اسپانیا



صدای هند رجب – تونس



بهترین بازیگر زن – فیلم درام



جسی باکلی (هملت)



جنیفر لارنس ( بمیر عشق من)



رناته رینسوه (ارزش عاطفی)



جولیا رابرتس (پس از شکار)



تسا تامپسون (هدّا)



اوا ویکتور (متاسفم عزیزم)



بهترین بازیگر مرد – فیلم درام



جوئل اجرتون (رویاهای قطار)



اسکار آیزاک (فرانکنشتاین)



دواین جانسون (ماشین شکن)



مایکل بی. جردن (گناهکاران)



واگنر مورا (مامور مخفی)



جرمی آلن وایت (اسپرینگستین: مرا از ناکجاآباد نجات بده)



بهترین بازیگر زن – فیلم کمدی یا موزیکال



رز بیرن (اگر پا داشتم لگدت می‌زدم)



سینتیا اریوو (ویکد: برای همیشه)



کیت هادسون (آبی خوانده شد)



چیس اینفینیتی ( نبردی پس از دیگری)



آماندا سایفرد (وصیت‌نامه آن لی)



اما استون (بوگونیا)



بهترین بازیگر مرد – فیلم کمدی یا موزیکال



تیموتی شالامی (مارتی سوپریم)



جرج کلونی (جی کلی)



لئوناردو دی‌کاپریو (نبردی پس از دیگری)



ایتن هاک (ماه آبی)



لی بیونگ-هون (هیچ راه دیگری نبود)



جسی پلمونز (بوگونیا)



بهترین بازیگر زن مکمل



امیلی بلانت (ماشین شکن)



ال فانینگ (ارزش عاطفی)



آرینا گرانده (ویکد: برای همیشه)



اینگا ایبس‌داتِر لیله‌آس (ارزش عاطفی)



ایمی مدیگان (سلاح‌ها)



تیانا تیلور ( نبردی پس از دیگری)



بهترین بازیگر مرد مکمل



بنیسیو دل تورو ( نبردی پس از دیگری)



جیکوب الوردی (فرانکنشتاین)



پل مسکال (هملت)



شان پن (نبردی پس از دیگری)



آدام سندلر (جی کلی)



استلان اسکارسگارد (ارزش عاطفی)



بهترین کارگردانی



پل توماس اندرسن (یک نبرد پس از دیگری)



رایان کوگلر (گناهکاران)



گیرمو دل‌تورو (فرانکنشتاین)



جعفر پناهی (یک تصادف ساده)



یوآخیم تریه (ارزش عاطفی)



کلویی ژائو (هملت)



بهترین فیلمنامه



پل توماس اندرسن (یک نبرد پس از دیگری)



رونالد برانستین، جاش سفدی (مارتی سوپریم)



رایان کوگلر (گناهکاران)



جعفر پناهی (یک تصادف ساده)



اسکیل وُگت، یوآخیم تریه (ارزش عاطفی)



کلویی ژائو، مگی اوفارل (هملت)



بهترین موسیقی متن



الکساندر دسپلا (فرانکنشتاین)



لودویگ گورانسون (گناهکاران)



جانی گرینوود (نبردی پس از دیگری)



کانگدینگ ری (سیرات)



مکس ریختر (هملت)



هانس زیمر (فرمول یک)



بخش تلویزیون



بهترین سریال درام



دیپلمات



پیت



پلوریبوس



تفکیک



اسب‌های کند



نیلوفر سفید



بهترین سریال کمدی یا موزیکال



دبستان ابتدایی ابوت



خرس



هکس



هیچ‌کس این را نمی‌خواهد



فقط قتل‌های درون ساختمان



استودیو



بهترین مینی سریال یا فیلم تلویزیونی



نوجوانی



تمام تقصیر او



هیولا درون من



آینه سیاه



دوست



بهترین بازیگر زن – سریال درام



کتی بیتس (ماتلاک)



بریت لوئر (تفکیک)



هلن میرن (موب‌لند)



بلا رمزی (آخرین ما)



کری راسل (دیپلمات)



ریا سیهورن (پلوریبوس)



بهترین بازیگر مرد – سریال درام



استرلینگ کی. براون (بهشت)



دیگو لونا (آندور)



گری اولدمن (اسب‌های کند)



مارک رافالو (تَسک)



آدام اسکات (تفکیک)



نوح وایل (پیت)



بهترین بازیگر زن – سریال کمدی یا موزیکال



کریستن بل (هیچ‌کس این را نمی‌خواهد)



آیو ادیبری (خرس)



سلنا گومز (فقط قتل‌های درون ساختمان)



ناتاشا لیون (چهره پوکر)



جنا اورتگا (ونزدی)



جین اسمارت (هکس)



بهترین بازیگر مرد – سریال کمدی یا موزیکال



آدام برودی (هیچ‌کس این را نمی‌خواهد)



استیو مارتین (فقط قتل‌های درون ساختمان)



گلن پاول (چاد پاورز)



ست روگن (استودیو)



مارتین شورت (فقط قتل‌های درون ساختمان)



جرمی آلن وایت (خرس)



بهترین بازیگر زن – مینی سریال یا فیلم تلویزیونی



کلر دینز (هیولا درون من)



رشیدا جونز (آینه سیاه)



آماندا سایفرد (رودخانه روشن طولانی)



سارا اسنوک (تمام تقصیر او)



میشل ویلیامز ( جان می‌دهد)



رابین رایت (دوست)



بهترین بازیگر مرد – مینی سریال یا فیلم تلویزیونی



جیکوب الوردی (جاده باریک به اعماق شمال)



پل جیاماتی (آینه سیاه)



استیون گراهام (نوجوانی)



چارلی هانام (هیولا: داستان اد گین)



جود لا (خرگوش سیاه)



متیو ریس (هیولا درون من)



بهترین بازیگر زن مکمل – تلویزیون



کری کون (نیلوفر سفید)



ارین دوهرتی (نوجوانی)



هانا این‌بایندر (هکس)



کاترین اوهارا (استودیو)



پارکر پوزی (نیلوفر سفید)



ایمی لو وود (نیلوفر سفید)



بهترین بازیگر مرد مکمل – تلویزیون



اوون کوپر (نوجوانی)



بیلی کروداپ (صبح‌بخیر آمریکا)



والتون گوگینز (نیلوفر سفید)



جیسون آیزاکس (نیلوفر سفید)



ترامِل تیلمن (تفکیک)



اشلی والترز (نوجوانی)



مراسم اعطای جوایز هشتاد و سومین دوره گلدن گلوب، در ماه ژانویه در کالیفرنیا برگزار خواهد شد.

