رقابت دارا حیایی و کیسان دیباج در «شفرونی»

دارا حیایی و کیسان دیباج مهمان رئالیتی شوی «شفرونی» در قسمت جدید برنامه شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، قسمت جدید رئالیتی‌شوی «شفرونی» با اجرای نیما شعبان‌نژاد فردا سه شنبه ۱۸ آذر ساعت ۸ صبح از طریق شبکه نمایش خانگی در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

در این قسمت، دارا حیایی و کیسان دیباج به عنوان مهمانان برنامه حضور یافتند و در طبخ یک غذای یونانی رقابت می‌کنند.

«شفرونی» رئالیتی‌شویی در قالب آشپزی است که با هدف ایجاد فضایی شاد و سرگرم‌کننده برای مخاطبان تولید شده است. در این برنامه، یک مهمان مخفی حضور دارد که در پایان معرفی می‌شود. وی غذای مورد نظر خود را سفارش می‌دهد و ۲ مهمان اصلی موظف هستند براساس ویژگی‌های اعلام‌شده، آن را طبخ کنند. روند آشپزی با چالش‌هایی متنوع و مفرح همراه است که فضای رقابتی و جذاب برنامه را شکل می‌دهد.

این مجموعه تلاش دارد با ترکیب فضای آشپزی و سرگرمی، تجربه‌ای متفاوت برای بینندگان شبکه نمایش خانگی فراهم کند.

«شفرونی» به تهیه‌کنندگی حسین ربانی غریبی و کارگردانی رضا مهرانفر برای پخش از پلتفرم فیلیمو تولید می‌شود.

