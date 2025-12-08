به گزارش ایلنا به نقل از ستاد جشنواره، برنامه کارگاه‌ها و نام استادان نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شد: پنج‌شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۷ مستر کلاس «استراتژی در خلق دوباره حقیقت» با حضور گوران رادانوویچ مستندساز اهل صربستان برگزار می‌شود. پس از آن دکتر احمد الستی استاد، مترجم و مولف شناخته شده سینمای ایران، ساعت ۱۷ کارگاه «مستند غیر خطی در قرن بیست و یکم» را برگزار می‌کند.

جمعه ۲۱ آذر ماه کارگاه «روایت هیبریدی بین مستند و داستان» با تدریس نیشتا جین کارگردان هندی در ساعت ۱۳ تا ۱۵ شروع کننده برنامه‌ها است. کارگاه بعدی با عنوان «هوش مصنوعی: خدمت یا خیانت به مستند» توسط امیر سحرخیز و محمد واعظی ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می‌شود.

«رهایی از هیاهوی برندها: انتخاب آگاهانه دوربین» عنوان دیگر کارگاه جمعه است که توسط مرتضی جان‌بخش از اساتید دانشگاهی حوزه تصویر برگزار می‌شود و زمان برگزاری آن ساعت ۱۷ تا ۱۹ است.

شنبه ۲۲ آذرماه، شروع برنامه‌ها با کارگاهی اجرایی و عملی در ساعت ۱۵ تا ۱۷ درباره «استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در سینمای مستند» توسط کوان یوئن لای از کشور تایوان است که با تکیه بر استفاده از ابزارهای تخصصی و به صورت عملی به بیان موضوعات این حیطه می‌پردازد.

یکشنبه ۲۳ آذرماه، «مستند مونتاژ: از آرشیو تا ساخت معنا»، ساعت ۱۳ تا ۱۵ با حضور سامی ژوبر ون اینخن مستندساز و نوه رابرت فلاهرتی مستندساز فقید برگزار می‌شود.

ساعت ۱۵ تا ۱۷ سیاوش جمالی تهیه‌کننده سینمای مستند ایران در حوزه بین‌الملل، مدرس کارگاه «تولید مشترک» است. این نشست با همکاری انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران برگزار می‌شود.

آخرین کارگاه یکشنبه با عنوان «عکاسی و تصویر برداری زیر آب» ساعت ۱۷ با حضور رامین اردستانی متخصص این حوزه به چالش‌های عکاسی و تصویر برداری در خلیج فارس برگزار می‌شود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس ملت برگزار می‌شود.

انتهای پیام/