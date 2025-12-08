به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، هجدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان فارس با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از ششم تا دوازدهم دی‌ (۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.

ناشران علاقه‌مند برای حضور مستقیم در این نمایشگاه می‌توانند در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی خانه کتاب و ادبیات ایران به آدرس ketab.ir و بر اساس ضوابط اجرایی اعلام‌شده، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لازم به ذکر است ناشرانی که تمایل به حضور مستقیم ندارند، این امکان را خواهند داشت تا با اعطای نمایندگی مراحل ثبت‌نام و حضور خود را تکمیل کنند.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی و رفع ابهامات، شماره‌های ۰۲۱۸۸۸۸۰۷۱۹۳ و ۰۲۱۸۸۸۰۸۷۰۶ در ساعات اداری در دسترس ناشران قرار دارند.

