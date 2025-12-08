کارکرد ویژه «ایران جان» در گلستان/ یک بزنگاه تاریخی برای استان شمالی کشور

استان گلستان مقصد جدید «ایران جان» است و این رویداد ملی در هفته جاری در این استان شمالی کشور در حال برگزاری است. از جمله اهداف برگزاری رویداد «ایران جان» که از سوی سیاست‌گذاران و برگزارکنندگانش عنوان می‌شود معرفی جاذبه‌ها، دستاوردها، قابلیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های استان‌های هدف رویداد در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و حتی سیاسی است. این هدف غایی به‌ویژه در رابطه با استان‌های کمتر برخوردار و مناطق محروم کشور اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند و رنک و لعاب جدی‌تری به خود می‌گیرد.

برگزاری رویداد «ایران جان» در استان گلستان اما از زاویه دیگری نیز قابل مداقه و واکاوی است، از این نظر که گلستان جزو استان‌های به نسبت نوپای کشور به شمار می‌رود و قدمت استان شدنش به ۳۰ سال هم نمی‌رسد. گلستان تا پیش از استان شدنش جزئی از استان مازندران بوده و شگفتا که همچنان و بعد از گذشت سال‌ها بسیاری از مردم، مناطق و شهرهای این استان را متعلق به استان‌های مازندران و حتی خراسان شمالی می‌پندارند و وقوف لازم را بر گلستان و شهرها و روستاها و مردمانش ندارند. به همین سبب، برگزاری رویداد ملی «ایران جان» در گلستان می‌تواند یک اتفاق ویژه‌تر ارزیابی شود و فرصت‌های بیشتری را در اختیار این استان و مردمانش قرار دهد. رویداد «ایران جان، گلستان ایران» که در حال برگزاری است می‌تواند فرصتی مضاعف و حتی بزنگاهی تاریخی برای استان گلستان و مردمانش باشد تا علاوه بر برخورداری از آثار مثبت و معمول این رویداد ملی، از کارکردها و فوائد ویژه‌تر آن در راستای معرفی استان خود به ایران بهره ببرند.

طبیعی است وقتی مردم با جغرافیا و محدوده یک استان آشنایی چندانی نداشته باشند با فرهنگ و جاذبه‌های تاریخی و تنوع قومیتی و ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی آن نیز آشنا نخواهند بود و این مسئله، فرصت‌های پیشرفت و توانمند شدن را در همه ابعاد از استان و ساکنانش سلب می‌کند.

برگزاری رویداد «ایران جان، گلستان ایران» مجال و فرصتی بی‌نظیر را در اختیار این استان و مردمانش قرار می‌دهد تا گستره‌ای به وسعت ایران را با جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، مفاخر فرهنگی و هنری، تنوع قومیتی، برخورداری‌های اجتماعی، توانمندهای اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خود آشنا کنند و البته درباره مشکلات و کمبودها و نارسایی‌ها هم مفصل و ریز به ریز سخن بگویند و شرح احوال کنند. طبیعتا این فرآیند باعث سرازیر شدن گردشگر و جذب سرمایه‌گذاران به گلستان می‌شود که در نهایت، رونق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را برای استان و مردمانش به ارمغان خواهد آورد.

گلستان در قیاس با دیگر استان‌های کشور از قابلیت‌ها و جاذبه‌هایی برخوردار است که شاید در نوع خود بی‌نظیر باشد. تنوع قومیتی، مذهبی و دینی در این استان بی‌همتا است و از همین رو، به‌عنوان نگارستان ایران شناخته می‌شود. انواع اقوام ترکمن‌ها، مازندرانی‌ها، سیستانی‌ها، بلوچ‌ها، کردها و آذری‌ها از دیرباز ساکن این استان هستند و در کمال صلح و آرامش در کنار هم روزگار را می‌گذرانند. ۶۳ درصد مردم استان را شیعیان و ۳۷ درصد را هم اهل تسنن تشکیل می‌دهند. اهل تشیع شامل گروه‌های فارسی‌زبان، مازندرانی، سیستانی، ترک‌های خراسان و آذری‌ها هستند و اهل سنت را گروه‌های ترکمن، بلوچ و قزاق تشکیل می‌دهند. مسیحیان و صوفیان گنابادی نیز از اقلیت‌های کوچک مذهبی استان هستند. چنین تنوع و تکثر بی‌نظیری از قومیت‌ها، مذاهب و فرهنگ‌ها را در کدام استان کشور می‌توان سراغ گرفت؟ گلستان همچنین یکی از استان‌های همجوار با دریا است و ضمن برخورداری از طبیعتی چهارفصل و پوشش گیاهی متنوع و بی‌نظیر و جاذبه‌های طبیعی مانند پارک ملی گلستان، پتانسیل و ظرفیتی فوق‌العاده را در صنعت گردشگری دارد و می‌تواند مقصد بسیاری از مسافران و گردشگران باشد. از سوی دیگر، این استان از ظرفیت‌های بسیار زیادی در کشاورزی، زراعت، باغداری و دامپروری برخوردار است و داشتن مرز مشترک با کشور ترکمنستان، فرصت‌های بی‌همتایی را در زمینه تجارت و مبادلات بازرگانی در اختیار فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع قرار می‌دهد.

رسانه ملی و شبکه‌های متعدد دیداری و شنیداری‌اش در «ایران جان، گلستان ایران» نیز به‌مانند سایر استان‌های هدف رویداد، تمام‌قد و با توان قوا به میدان آمده‌اند تا ضمن معرفی ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های گلستان در حوزه‌های مختلف، مشکلات و کاستی و نارسایی‌ها را نیز پوشش دهند و زمینه و بستری را برای رفع و رجوع آن‌ها فراهم آورند. از همین رو، علاوه بر صداوسیمای مرکز گلستان، همه شبکه‌های سراسری نیز تولیدات و برنامه‌هایشان را معطوف به استان شمالی ایران و جاذبه‌های فرهنگی، اجتماعی، قومیتی و قابلیت‌های اقتصادی و گردشگری و صنعتی این استان کرده‌اند.

گلستان یکی از جذاب‌ترین و مستعدترین استان‌های کشور در حوزه‌های مختلف محسوب می‌شود که شاید آن‌چنان که شایسته و بایسته است موردتوجه قرار نگرفته و به‌نوعی مغفول مانده است و برگزاری رویداد «ایران جان، گلستان ایران» بهانه و فرصتی است برای جبران این غفلت تاریخی.

