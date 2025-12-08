چهرههای علمی و دانشگاهی در نشستهای «سینماحقیقت»
۵ نشست تخصصی با حضور چهرههای علمی و دانشگاهی در نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی جشنواره، نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» به منظور بیان مفاهیم و همچنین بررسی موضوعات مدنظر سینمای مستند اقدام به برگزاری نشستهایی علمی با حضور متخصصان، صاحب نظران و اساتید دانشگاهی میکند.
جمعه ۲۱ آذر ماه نشست «نگین فیروزهای ایران در محاق: بحران زیست محیطی در ایران» با حضور محمد درویش فعال محیط زیست و دکتر محمد فاضلی استاد دانشگاه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار میشود.
شنبه ۲۲ آذرماه، اولین نشست از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با عنوان «از یک دیار تا دیار دیگر» به واکاوی جامعه شناختی پدیده مهاجرت در میان ایرانیان خواهد پرداخت. در این نشست دکتر بهرام صلواتی، دکتر سید محسن بنی هاشمی و مجید رستگار حضور دارند. در دیگر نشست این روز که با همراهی انجمن جامعهشناسی ایران برگزار میشود، آثار مستند کارگردان ارزشمند سینمای ایران، ناصر تقوایی با حضور دکتر امیر کاظمی اصل، دکتر مهناز رونقی و دکتر مهرداد عربستانی از ساعت ۱۹ تا ۲۱ بررسی میشود.
یکشنبه ۲۳ آذرماه، برای اولین بار نشستی درباره «مستندنگاری پروژهها در ایران» با حضور نمایندگانی از انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند ایران، سازمان سینمایی و سازمانهای دولتی مرتبط برقرار میشود. در این نشست از ساعت ۱۹ تا ۲۱ حامد شکیبانیا، دکتر مهدی شفیعی، سید ضیا هاشمی و دکتر عبدالرحیم سعیدی راد حضور دارند.
در آخرین نشست این دوره از جشنواره دوشنبه ۲۴ آذرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با حضور دکتر رحمان قهرمانپور و دکتر علی عبدی تحولات منطقه غرب آسیا پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بررسی میشود.
نشستهای این دوره از جشنواره در محل سالن ۱۲ پردیس ملت برگزار میشود.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه برگزار میشود.