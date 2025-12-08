خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چهره‌های علمی و دانشگاهی در نشست‌های «سینماحقیقت»

چهره‌های علمی و دانشگاهی در نشست‌های «سینماحقیقت»
کد خبر : 1724599
لینک کوتاه کپی شد.

۵ نشست تخصصی با حضور چهره‌های علمی و دانشگاهی در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» به منظور بیان مفاهیم و همچنین بررسی موضوعات مدنظر سینمای مستند اقدام به برگزاری نشست‌هایی علمی با حضور متخصصان، صاحب نظران و اساتید دانشگاهی می‌کند.

جمعه ۲۱ آذر ماه نشست «نگین فیروزه‌ای ایران در محاق: بحران زیست محیطی در ایران» با حضور محمد درویش فعال محیط زیست و دکتر محمد فاضلی استاد دانشگاه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار می‌شود.

شنبه ۲۲ آذرماه، اولین نشست از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با عنوان «از یک دیار تا دیار دیگر» به واکاوی جامعه شناختی پدیده مهاجرت در میان ایرانیان خواهد پرداخت. در این نشست دکتر بهرام صلواتی، دکتر سید محسن بنی هاشمی و مجید رستگار حضور دارند. در دیگر نشست این روز که با همراهی انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌شود، آثار مستند کارگردان ارزشمند سینمای ایران، ناصر تقوایی با حضور دکتر امیر کاظمی اصل، دکتر مهناز رونقی و دکتر مهرداد عربستانی از ساعت ۱۹ تا ۲۱ بررسی می‌شود.

یکشنبه ۲۳ آذرماه، برای اولین بار نشستی درباره «مستندنگاری پروژه‌ها در ایران» با حضور نمایندگانی از انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران، سازمان سینمایی و سازمان‌های دولتی مرتبط برقرار می‌شود. در این نشست از ساعت ۱۹ تا ۲۱ حامد شکیبانیا، دکتر مهدی شفیعی، سید ضیا هاشمی و دکتر عبدالرحیم سعیدی راد حضور دارند.

در آخرین نشست این دوره از جشنواره دوشنبه ۲۴ آذرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با حضور دکتر رحمان قهرمان‌پور و دکتر علی عبدی تحولات منطقه غرب آسیا پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بررسی می‌شود.

نشست‌های این دوره از جشنواره در محل سالن ۱۲ پردیس ملت برگزار می‌شود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده