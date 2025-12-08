خبرگزاری کار ایران
پوستر «خاک‌های زخمی» رونمایی شد

پوستر مستند «خاک‌های زخمی» به کارگردانی مصطفی شوقی، همزمان با آماده‌سازی این اثر برای حضور در دو بخش رقابتی جشنواره حقیقت رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «خاک‌های زخمی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مصطفی شوقی با رویکردی پژوهشی، ابعاد انسانی، پزشکی و محیط‌زیستی کاربرد بمب‌های مخرب و مواد سمی در جنگ‌های غرب آسیا را واکاوی می‌کند.

در آستانه برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت پوستر مستند «خاک‌های زخمی» با طراحی فاطمه امینی منتشر شد.

مستند «خاک‌های زخمی» در نخستین حضور جشنواره‌ای خود، در بخش‌های نیمه‌بلند و آوینی جشنواره حقیقت به نمایش درمی‌آید.

برنامه نمایش این اثر در پردیس سینمایی ملت، پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۷:۳۰ و یکشنبه ۲۳ آذر ساعت ۲۱ اعلام شده است.

«خاک‌های زخمی» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه مستند تولید شده است.

سایر عوامل این مستند عبارتند از:

مدیر فیلمبرداری: محمد رحیمی، تدوین: کاوه سخنگو، صدابردار: مصطفی محمدی، مدیر تولید: مهدی واشقانی.

