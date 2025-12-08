«آنکت» آماده حضور در رویدادهای سینمایی شد

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم سینمایی «آنکت» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهراد مهرکیش مراحل پایانی آماده‌سازی خود را پشت سر گذاشته و برای حضور در جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی مهیا شده است. عنوان انگلیسی این فیلم THE SOUND OF SILENCE است و واژه «آنکت» در معنای «آن‌که تو را…» به‌کار رفته است.

این اثر با رویکردی مستقل و اتکا به خلاقیت گروهی جوان و حرفه‌ای تولید شده و تلاش دارد روایتی تازه از سکوت، درون‌نگری و زیست انسانی ارائه دهد.

مائده رضوانی، شادی نیکنام، امیرحسن نیکنام، مهسا پورهادی، نگار سنجری‌فر، هدیه هاشمی، ساتیار رجبی، مهرسا میرباقری، فرهاد برومند، آرمین مهدی‌پور، منیره امینی، هانیه مریدی، زهرا مریدی، الناز امین‌اعلا، مجتبی تقوایی، امیرحسین نیکنام، امیرمهدی باقری‌پور، عسل عابدینی ابیانه و مهراد مهرکیش در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «آنکت» آمده است: آوا نوجوانی، کم شنواست که از مدرسه فرار می‌کند تا مجبور نباشد در روزی که مادرش برای کاری خارج از شهر است با ناپدری خود تنها باشد. در این روز طولانی روند وقایع به گونه ای است که بالاخره راز سر به مهر آوا برملا می‌شود...

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به مدیر فیلم‌برداری: عباس رحیمی، تدوین: امیرعلی واجد سمیعی و عباس رحیمی، صداگذار: حسن مهدوی، موسیقی: مهرداد ویشکی، صدابردار: حمیدرضا دایی‌جانی، طراح صحنه و لباس: البرز ملک‌پور و هلیا فرهمند، طراح و مجری گریم: ندا مقدم‌منش، مدیر تولید: الناز امین‌اعلا، عکاس: فرهاد برومند، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: هلیا فرهمند، طراح پوستر: علیرضا (امید) نکومنظر، مجری طرح: استودیو «یا»، پخش بین الملل: سولماز اعتمادو مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.

فیلم «آنکت» به‌زودی با انتشار پوستر رسمی و اعلام برنامه نمایش، وارد مرحله معرفی گسترده به مخاطبان و علاقه‌مندان سینما خواهد شد.

