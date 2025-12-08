خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«آنکت» آماده حضور در رویدادهای سینمایی شد

«آنکت» آماده حضور در رویدادهای سینمایی شد
کد خبر : 1724577
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «آنکت» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهراد مهرکیش مراحل پایانی آماده‌سازی خود را پشت سر گذاشته و برای حضور در جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی مهیا شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم سینمایی «آنکت» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهراد مهرکیش مراحل پایانی آماده‌سازی خود را پشت سر گذاشته و برای حضور در جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی مهیا شده است. عنوان انگلیسی این فیلم THE SOUND OF SILENCE است و واژه «آنکت» در معنای «آن‌که تو را…» به‌کار رفته است.

این اثر با رویکردی مستقل و اتکا به خلاقیت گروهی جوان و حرفه‌ای تولید شده و تلاش دارد روایتی تازه از سکوت، درون‌نگری و زیست انسانی ارائه دهد.

مائده رضوانی، شادی نیکنام، امیرحسن نیکنام، مهسا پورهادی، نگار سنجری‌فر، هدیه هاشمی، ساتیار رجبی، مهرسا میرباقری، فرهاد برومند، آرمین مهدی‌پور، منیره امینی، هانیه مریدی، زهرا مریدی، الناز امین‌اعلا، مجتبی تقوایی، امیرحسین نیکنام، امیرمهدی باقری‌پور، عسل عابدینی ابیانه و مهراد مهرکیش در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «آنکت» آمده است: آوا نوجوانی، کم شنواست که از مدرسه فرار می‌کند تا مجبور نباشد در روزی که مادرش برای کاری خارج از شهر است با ناپدری خود تنها باشد. در این روز طولانی روند وقایع به گونه ای است که بالاخره راز سر به مهر آوا برملا می‌شود...

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به مدیر فیلم‌برداری: عباس رحیمی، تدوین: امیرعلی واجد سمیعی و عباس رحیمی، صداگذار: حسن مهدوی، موسیقی: مهرداد ویشکی، صدابردار: حمیدرضا دایی‌جانی، طراح صحنه و لباس: البرز ملک‌پور و هلیا فرهمند، طراح و مجری گریم: ندا مقدم‌منش، مدیر تولید: الناز امین‌اعلا، عکاس: فرهاد برومند، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: هلیا فرهمند، طراح پوستر: علیرضا (امید) نکومنظر، مجری طرح: استودیو «یا»، پخش بین الملل: سولماز اعتمادو مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.

فیلم «آنکت» به‌زودی با انتشار پوستر رسمی و اعلام برنامه نمایش، وارد مرحله معرفی گسترده به مخاطبان و علاقه‌مندان سینما خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده