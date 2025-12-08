خبرگزاری کار ایران
«حفره» آماده نمایش و پخش بین‌المللی شد

«حفره» آماده نمایش و پخش بین‌المللی شد
فیلم کوتاه «حفره» به کارگردانی محمدرضا حسنی رنجبر، نویسندگی رضا فهیمی، آماده نمایش و پخش بین‌المللی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «حفره» به کارگردانی محمدرضا حسنی رنجبر، نویسندگی رضا فهیمی و تهیه‌کنندگی رضا فهیمی و محمدرضا حسنی رنجبر، آماده نمایش و پخش بین‌المللی شد.

در خلاصه داستان «حفره» آمده است: «دختربچه‌ای، پس از فوت و مراسم خاک‌سپاری مادربزرگش در تلاش است تا او را به زندگی برگرداند.»

هانا نصرآبادی، امیرعلی اکبری‌نژاد، الهام خدابنده‌لو، سید محمدرضا حسینی کرمانی، فاطمه سیریزی، سوگند حاج‌محمدی، ویانا یوسف‌پور، پندار اکبری، مرتضی بمانی و الهام پورعبداللهی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر بر عهده فریم فیلم به مدیریت امیر کرمی است.

عوامل «حفره» عبارتند از:

کارگردان: محمدرضا حسنی رنجبر، نویسنده: رضا فهیمی (برداشتی آزاد از داستان کوتاه «خانه باباعلی» نوشته دکتر زهرا غریب حسینی)، تهیه‌کننده: رضا فهیمی و محمدرضا حسنی رنجبر، مدیر فیلم‌برداری: محسن حسینی، تدوین: حسین جمشیدی گوهری مشاور کارگردان و بازی‌گردان: رضا فهیمی، طراح صحنه و لباس: الهام خدابنده‌لو، صدابردار: مجید نجاتی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، تصحیح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، آهنگ‌ساز: محمدرضا اصغری، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: دانیال اسماعیل‌زاده، منشی‌صحنه: پریسا تاج، طراح گریم: آرزو امیری‌پور، دستیار اول فیلم‌بردار: امین شهسواری، طراح لوگو و پوستر: مهدیه ثقفی، تیزر: امید میرزایی، مدیر تولید: مریم عبداللهی، مدیر تدارکات: مرتضی جعفری، نورپرداز: محمد انوری‌زاد، تهیه شده در انجمن سینمای جوانان دفتر رفسنجان و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

انتهای پیام/
