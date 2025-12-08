دو آهنگ جدید از بردیا صدرنوری منتشر شد+صوت
آهنگهای «باران نقره ای؛ از رشت تا رِن» و «رقص در آسمان» با آهنگسازی و پیانوی بردیا صدرنوری منتشر شد.
به گزارش ایلنا، بردیا صدرنوری (آهنگساز و نوازنده پیانو) در تازهترین فعالیت خود دو آهنگ با عناوین «باران نقره ای؛ از رشت تا رِن» و «رقص در آسمان» را پیش روی مخاطبان قرار داد.
رقص در آسمان
باران نقرهای
صدرنوری در یادداشتی پیرامون قطعهی «باران نقره ای؛ از رشت تا رِن» مینویسد:
«اکثر مردم فرانسه و اروپا به خصوص آنان که در مناطق پربارش کشورشان مانند شهر رن در فرانسه زندگی میکنند خیلی با هوای ابری و بارانی میانه ندارند و همیشه به دنبال آفتاب و تابش خورشید و هوای گرم هستند.
بر عکس، منِ اهل رشت که البته بیش از دو سوم عمرم را در تهران آفتابی و خشک زندگی کردهام و چند سالی هم هست که در شهر رِن فرانسه هم زندگی میکنم، عاشق بارانم.
هر صبح که از خواب بر میخیزم اگر هوا ابری و گرفته یا بارانی باشد میگویم: به به؛ خدایا سپاس.
در همین روزهای ابری و بارانی وقتی از دوستان فرانسوی میپرسیم هوا چطور هست، میگویند بد و افتضاح؛ ولی من میگویم خوب و عالی!
هوای ابری و باران، مرا یاد سرزمین مادری و زادگاهم، شهر رشت، معروف به شهر بارانهای نقرهای میاندازد. اثر باران نقرهای؛ از رَشت تا رِن را با الهام از بارانهای این دو شهر یعنی رشت و رِن ساختهام.»
بردیا صدرنوری متولد ۱۳۴۷ شهر رشت؛ فراگیری پیانو را از ده سالگی با سبک کلاسیک، نزد فهیم ممتازی آغاز کرد. سپس به سبک ایرانی روی آورد و در این راه از آموزشهای کیومرث پارسای بهره برد. از سال ۱۳۶۶ تاکنون کنسرتهای متعددی را به صورت تکنوازی، گروهنوازی و همنوازی اجرا کرده است. او تحصیلکرده رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نیز دکترای مدیریت استراتژیک است. از بردیا صدرنوری کتاب «طرح جامع موسیقی کشور» و آلبومهای موسیقی «زندگی جاریست…»، «آوای زندگی»، «خاطرهها»، «فراقی»، «نیایش» «عاشقانه در باران» (با شعر و دکلمه بابک صدرنوری)، «مهر و ناز»، «دورها آواییست» (همراهی دودوک صادق چراغی) و آلبوم ارکسترال «آن روزها» منتشر شده است. جشنواره و جایزه استاد همایون خرّم شش دوره با مدیریت و طراحی وی برگزار شد.
قطعات «باران نقرهای؛ از رشت تا رِن» و «رقص در آسمان» با مجوز از دفتر موسیقی در پلتفرمهای موسیقی بصورت رایگان در دسترس مخاطبان است.