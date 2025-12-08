خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو آهنگ جدید از بردیا صدرنوری منتشر شد+صوت

دو آهنگ جدید از بردیا صدرنوری منتشر شد+صوت
کد خبر : 1724534
لینک کوتاه کپی شد.

آهنگ‌های «باران نقره ای؛ از رشت تا رِن» و «رقص در آسمان» با آهنگسازی و پیانوی بردیا صدرنوری منتشر شد.

به گزارش ایلنا، بردیا صدرنوری (آهنگساز و نوازنده پیانو) در تازه‌ترین فعالیت خود دو آهنگ با عناوین «باران نقره ای؛ از رشت تا رِن» و «رقص در آسمان» را پیش روی مخاطبان قرار داد. 

 

رقص در آسمان

 

 

باران نقره‌ای

 

صدرنوری در یادداشتی پیرامون قطعه‌ی «باران نقره ای؛ از رشت تا رِن» می‌نویسد:

«اکثر مردم فرانسه و اروپا به خصوص آنان که در مناطق پربارش کشورشان مانند شهر رن در فرانسه زندگی می‌کنند خیلی با هوای ابری و بارانی میانه ندارند و همیشه به دنبال آفتاب و تابش خورشید و هوای گرم هستند. 

بر عکس، منِ اهل رشت که البته بیش از دو سوم عمرم را در تهران آفتابی و خشک زندگی کرده‌ام و چند سالی هم هست که در شهر رِن فرانسه هم زندگی می‌کنم، عاشق بارانم. 

هر صبح که از خواب بر می‌خیزم اگر هوا ابری و گرفته یا بارانی باشد می‌گویم: به به؛ خدایا سپاس. 

در همین روزهای ابری و بارانی وقتی از دوستان فرانسوی می‌پرسیم هوا چطور هست، می‌گویند بد و افتضاح؛ ولی من می‌گویم خوب و عالی! 

هوای ابری و باران، مرا یاد سرزمین مادری و زادگاهم، شهر رشت، معروف به شهر باران‌های نقره‌ای می‌اندازد. اثر باران نقره‌ای؛ از رَشت تا رِن را با الهام از باران‌های این دو شهر یعنی رشت و رِن ساخته‌ام.» 

بردیا صدرنوری متولد ۱۳۴۷ شهر رشت؛ فراگیری پیانو را از ده سالگی با سبک کلاسیک، نزد فهیم ممتازی آغاز کرد. سپس به سبک ایرانی روی آورد و در این راه از آموزش‌های کیومرث پارسای بهره برد. از سال ۱۳۶۶ تاکنون کنسرت‌های متعددی را به صورت تک‌نوازی، گروه‌نوازی و هم‌نوازی اجرا کرده است. او تحصیل‌کرده رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نیز دکترای مدیریت استراتژیک است. از بردیا صدرنوری کتاب «طرح جامع موسیقی کشور» و آلبوم‌های موسیقی «زندگی جاریست…»، «آوای زندگی»، «خاطره‌ها»، «فراقی»، «نیایش» «عاشقانه در باران» (با شعر و دکلمه بابک صدرنوری)، «مهر و ناز»، «دورها آوایی‌ست» (همراهی دودوک صادق چراغی) و آلبوم ارکسترال «آن روزها» منتشر شده است. جشنواره و جایزه استاد همایون خرّم شش دوره با مدیریت و طراحی وی برگزار شد. 

قطعات «باران نقره‌ای؛ از رشت تا رِن» و «رقص در آسمان» با مجوز از دفتر موسیقی در پلتفرم‌های موسیقی بصورت رایگان در دسترس مخاطبان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده