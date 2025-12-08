ارکستر چکاوک با آثار پازوکی به صحنه میرود
ارکستر چکاوک به رهبری رضا شایسته برخی از آثار جهانبخش پازوکی را برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، در تالار وحدت اجرا میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارکستر چکاوک، ارکستر «چکاوک» با حضور خوانندگان وحید نورایی و مهرداد پیکرزاده، پنجشنبه چهارم دی از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه در تالار وحدت روی صحنه میرود.
رضا شایسته رهبر ارکستر چکاوک درباره این کنسرت میگوید: «تمام قطعاتی که در این کنسرت اجرا میکنیم، برای نخستین بار است که در ایران اجرا میشوند که بسیاری از آنها از آثار استاد جهانبخش پازوکی از ترانه سرایان و آهنگسازان بنام و تاثیر گذار تاریخ موسیقی کشور است. حتما میدانید که استاد پازوکی به تنها ارکستری که اجازهی اجرای تمام آثارش در ایران را داده، ارکستر چکاوک است.»
در این اجرا دو خواننده، ارکستر چکاوک را همراهی میکنند. یکی از سیاستهای ارکستر چکاوک در سالهای گذشته معرفی خوانندگان توانمند و آتیه دار به موسیقی ایران است. این ارکستر به عنوان ارکستری خصوصی نزدیک به ۲۷ سال است که در عرصه موسیقی ایران فعالیتی مستمر دارد و هنرمندان بسیاری را به موسیقی ایران معرفی کرده است.
کنسرت ارکستر چکاوک به رهبری رضا شایسته در تاریخ پنجشنبه چهارم دی ۱۴۰۴ در تالار وحدت برگزار میشود. بلیت فروشی این کنسرت روی سایت ایران کنسرت در حال انجام است.