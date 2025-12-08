کارگردان حاضر در بخش خیابانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان با ایلنا مطرح کرد؛
تلاش برای یادآوری بازیهای دستهجمعی و شاد کودکانه
محمدرضا پورعلی، کارگردان نمایش خیابانی «جادوی بازیهای قدیمی» این اثر را تلاشی در راستای یادآوری بازیهای دستهجمعی و شاد کودکانه دانست که تلاش دارد کودکان را از بازیهای کامپیوتری دور کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان در حال برگزاری است.
محمدرضا پورعلی، کارگردان نمایش خیابانی «جادوی بازیهای قدیمی» به نویسندگی میلاد حسینزاده که در رویداد امسال حضور دارد، در گفتگو با ایلنا از این اثر گفت.
پورعلی در ابتدای صحبتهایش با اشاره به موضوع نمایش توضیح داد: نمایش خیابانی «جادوی بازیهای قدیمی» به علاقه کودکان نسل جدید به بازیهای کامپیوتری، تبلت و گوشیهای همراه به جای بازیهای دسته جمعی و کودکانه شاد توجه دارد.
او افزود: در این نمایش به تاثیر روانی که این بازیها روی کودکان داشته و باعث ایجاد روحیه خشن و عصبی آنها شده است، میپردازیم.
پورعلی ادامه داد: ما تصمیم گرفتیم تا در این نمایش خیابانی با بچهها درباره جذابیتهای بازیهای دسته جمعی بگوییم و تا جایی که امکان دارد آنها را از انجام بازیهای کامپیوتری دور کنیم.
این هنرمند با اشاره به پنجمین سالی حضورش در جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان بیان کرد: از آنجایی که به شخصه علاقه زیادی به تئاتر خیابانی به ویژه برای کودکان دارم، شرکت در جشنواره برای من بسیار مهم، با اهمیت و ارزشمند است.
کارگردان نمایش خیابانی «جادوی بازیهای قدیمی» گفت: به شخصه بر این باور هستم که اجرای تئاتر خیابانی و رو در رو بودن با کودکان تاثیر به سزایی در زندگی آنها دارد و من به عنوان یک هنرمند خیلی خرسند هستم که از طریق این جشنواره میتوانم سهمی در این اتفاق خوب داشته باشم.
پورعلی در بخش دیگری از سخنانش مطرح کرد: قطعا با برگزاری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان میتوان به نقاط ضعف و قوت آن پی برد و برای سالهای بعد از آنها برای بهتر شدن روند کمی و کیفی بهره برد اما آنچه اهمیت دارد برگزاری جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان است.
وی توضیح داد: همدان خانه این رویداد بزرگ ملی و بینالمللی است. برای دورهای این رویداد در اردکان یزد برگزار شد، همه تلاش برای بهبود شرایط برگزاری انجام شده بود اما به هیچ وجه با دورههایی که این جشنواره با میزبانی همدان اجرا میشد، قابل مقایسه نبود. همین حضور دوباره در همدان باعث شادمانی است.
این کارگردان تئاتر خیابانی در پایان گفت: امیدارم که همیشه شایستهسالاری در رویدادهای هنری و فرهنگی کشور جریان داشته باشد و هنرمندان و آثار هنری به واسطه شایستگی و تلاشی که دارند؛ مورد توجه قرار گرفته و دیده شوند.