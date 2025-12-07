انتشار کتابی درباره «اختلالات سلامت روان در بارداری»

به گزارش ایلنا، «اختلالات سلامت روان در بارداری» کتابی است که چاپ اول آن به تازگی در انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

این کتاب کم حجم اما جامع به موارد مختلف سلامتی مادر و جنین در دوران بارداری و اوایل دوره پس از زایمان می پردازد و مواردی چون خطرات برای مادر و جنین و نوزاد، اختلالات سلامت روان و مدیریت آن، افسردگی پریناتال، اختلال دوقطبی، روانپریشی پس از زایمان، اسکیزوفرنی و اختلالات اضطرابی را بررسی می‌کند.

«اختلالات سلامت روان در بارداری و اوایل دوره پس از زایمان» به تیراژ هزار نسخه و در 150 صفحه به تازگی به چاپ اول رسیده است.

این کتاب منبعی برای پزشکان، روان‌پزشکان، روان‌شناسان، ماماها و پژوهشگران حوزه‌ی سلامت زنان است و برای همه‌ی متخصصانی توصیه می‌شود که در پی ارتقای خدمات بهداشت روان در دوران بارداری و پس از زایمان هستند.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

اختلالات روانی در بارداری و پس از زایمان بیش از ده درصد زنان را درگیر میکند و طیفی از علائم خفیف تا تهدیدکننده را شامل می شود. این مشکلات می تواند برای مادر و جنین یا نوزاد خطرآفرین باشد بنابراین بارداری پرخطر نیازمند مهارت تشخیص و اقدام سریع است.

