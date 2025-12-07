خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازار تاریخی اراک یکی از متمایزترین بازارهای ایران است/ ثبت‌جهانی فرایند زمان‌بر است اما پرونده بازار اراک با جدیت پیگیری می‌شود

بازار تاریخی اراک یکی از متمایزترین بازارهای ایران است/ ثبت‌جهانی فرایند زمان‌بر است اما پرونده بازار اراک با جدیت پیگیری می‌شود
کد خبر : 1723980
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید عصرگاهی از بازار تاریخی اراک گفت: این مجموعه ارزشمند در نوبت ثبت‌جهانی قرار دارد و با همکاری استاندار، شهردار و مدیران استانی، برنامه مرمت و حفاظت آن با دقت و حساسیت لازم دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عصر امروز، شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴، در حاشیه بازدید از بازار تاریخی اراک و در جمع خبرنگاران، این سفر را فرصت ارزشمندی برای بررسی میدانی ظرفیت‌های میراثی استان مرکزی دانست و گفت: امروز به همراه استاندار و مدیران استانی از مجموعه سازه‌های تاریخی شهر بازدید کردیم. 

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به جایگاه مهم بازار اراک اظهار کرد: این بازار با بیش از ۱۷۰۰ حجره و سراهای متعدد، نمونه‌ای کم‌نظیر در کشور است. من اغلب بازارهای ایران را دیده‌ام، اما معتقدم بازار اراک ویژگی‌های متفاوتی دارد و اکنون نیز در نوبت ثبت جهانی قرار گرفته است.

او افزود: همکاران من پیش‌تر بررسی‌های کارشناسی انجام داده بودند و امروز نیز بازدید صحنه‌ای صورت گرفت. با همکاری شهردار و استاندار تصمیم گرفته شد این مجموعه مرمت و از هرگونه مداخله غیرضروری جلوگیری شود تا ارزش‌های تاریخی بازار حفظ شود.

صالحی‌امیری تاکید کرد: از کسبه بازار درخواست دارم از هرگونه مداخله جدید خودداری کنند. این بازار ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد و لازم است حمایت‌ها، چه مالی و چه در حوزه حفاظت سازه‌ای، با دقت و حساسیت بیشتری انجام تا مسیر ثبت‌جهانی آن هموار شود.

وزیر میراث‌فرهنگی درباره روند ثبت‌جهانی توضیح داد: ثبت جهانی فرایندی زمان‌بر است و نباید انتظار داشت امروز یا فردا نتیجه نهایی حاصل شود. با ثبت موقت، بازار در مسیر رسمی ثبت قرار می‌گیرد و پس از آن شرایط برای دعوت از کارشناسان فراهم خواهد شد. 

او با اشاره به برنامه‌های ادامه سفر خود گفت: چند بازدید دیگر در استان خواهیم داشت و در پایان، در شورای اداری استان، جمع‌بندی اقداماتی که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید در این استان و شهرستان انجام دهد ارائه خواهد شد.

براساس این گزارش، سیدرضا صالحی‌امیری در ادامه سفر خود از موزه بزرگ در دست احداث اراک، بازار تاریخی و خانه تاریخی محسنی نیز بازدید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا