بازار تاریخی اراک یکی از متمایزترین بازارهای ایران است/ ثبتجهانی فرایند زمانبر است اما پرونده بازار اراک با جدیت پیگیری میشود
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بازدید عصرگاهی از بازار تاریخی اراک گفت: این مجموعه ارزشمند در نوبت ثبتجهانی قرار دارد و با همکاری استاندار، شهردار و مدیران استانی، برنامه مرمت و حفاظت آن با دقت و حساسیت لازم دنبال میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی عصر امروز، شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴، در حاشیه بازدید از بازار تاریخی اراک و در جمع خبرنگاران، این سفر را فرصت ارزشمندی برای بررسی میدانی ظرفیتهای میراثی استان مرکزی دانست و گفت: امروز به همراه استاندار و مدیران استانی از مجموعه سازههای تاریخی شهر بازدید کردیم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به جایگاه مهم بازار اراک اظهار کرد: این بازار با بیش از ۱۷۰۰ حجره و سراهای متعدد، نمونهای کمنظیر در کشور است. من اغلب بازارهای ایران را دیدهام، اما معتقدم بازار اراک ویژگیهای متفاوتی دارد و اکنون نیز در نوبت ثبت جهانی قرار گرفته است.
او افزود: همکاران من پیشتر بررسیهای کارشناسی انجام داده بودند و امروز نیز بازدید صحنهای صورت گرفت. با همکاری شهردار و استاندار تصمیم گرفته شد این مجموعه مرمت و از هرگونه مداخله غیرضروری جلوگیری شود تا ارزشهای تاریخی بازار حفظ شود.
صالحیامیری تاکید کرد: از کسبه بازار درخواست دارم از هرگونه مداخله جدید خودداری کنند. این بازار ظرفیتهای کمنظیری دارد و لازم است حمایتها، چه مالی و چه در حوزه حفاظت سازهای، با دقت و حساسیت بیشتری انجام تا مسیر ثبتجهانی آن هموار شود.
وزیر میراثفرهنگی درباره روند ثبتجهانی توضیح داد: ثبت جهانی فرایندی زمانبر است و نباید انتظار داشت امروز یا فردا نتیجه نهایی حاصل شود. با ثبت موقت، بازار در مسیر رسمی ثبت قرار میگیرد و پس از آن شرایط برای دعوت از کارشناسان فراهم خواهد شد.
او با اشاره به برنامههای ادامه سفر خود گفت: چند بازدید دیگر در استان خواهیم داشت و در پایان، در شورای اداری استان، جمعبندی اقداماتی که وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باید در این استان و شهرستان انجام دهد ارائه خواهد شد.
براساس این گزارش، سیدرضا صالحیامیری در ادامه سفر خود از موزه بزرگ در دست احداث اراک، بازار تاریخی و خانه تاریخی محسنی نیز بازدید کرد.