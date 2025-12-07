به گزارش ایلنا، جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین. نت با افتتاح نمایشگاه آثار برگزیده، کار خود را امروز ۱۶ آذرماه آغاز می‌کند.

جشنواره عکس خبری مطبوعاتی دوربین. نت شامل بخش‌های مسابقه عکس برترسال، نمایشگاه عکس‌های برترسال در موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگ و هنر، ورزشی، آیین و مذهب، اجتماعی، محیط زیست و مجموعه عکس، همراه با نشست‌های تخصصی عکاسی، پنل‌های آموزشی و انتقال تجربه و اکران فیلم‌های مستند، این هفته برگزار می‌شود.

بر این اساس نمایشگاه عکس‌های برگزیده این دوره با ۱۰۲ فریم عکس و ۱۱ مجموعه عکس خبری، مستند و محیط زیست، امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ در بلدیه تهران (خانه شهر) افتتاح می‌شود و تا روز جمعه میزبان علاقه‌مندان است.

نشست‌های تخصصی و پنل‌های آموزشی نیز از دوشنبه تا چهارشنبه، ۱۷ تا ۱۹ آذرماه ساعت ۱۷ در موزه عکسخانه شهر برگزار می‌شود.

همچنین مراسم اختتامیه و اهدای جوایز بخش‌های مختلف هجدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین. نت، پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در بلدیه تهران (خانه شهر) برگزار خواهد شد.

در این دوره از جشنواره فرشاد عباسی، مرضیه موسوی و محمد برنو داوری عکس‌ها را به دبیری محمد نوروزی برعهده داشتند.

عکاسان راه یافته به نمایشگاه به شرح زیر است.

- بخش سیاسی؛ افسانه جعفری، پژمان مولایی، حسین ساکی، رسول شجاعی، سعید صادقی (۲فریم)، علی معرف، فائزه کابلی، مهدی نصیری (۲فریم) و رسول شجاعی

- بخش فرهنگ و هنر؛ اردلان آشناگر، امید محمدی، امیر بدرعظیمی، امیرحسین یوسفی کیساری، حمید واحدی، زهرا دشت بشی، شیوا سراج، صادق ذباح، طاهره رخ بخش زمین، علی اصغر یوسفی، فربد باوه‌ای، کیومرث خوش صفت، محمدمهدی ورال، هادی دهقان‌پور و هستی فتوتی

- بخش ورزشی؛ احسان جزینی، احمدرضا مداح، امید محمدی، پژمان مولایی، حمید عزیزی خانقاهی، رعنا باقری، سید جمال مرتضوی، سید مصطفی یوسفی، سیدعلی حسینی فر، طاهره رخ بخش زمین، علی آذر، فروغ طاهرخانی (۲فریم)، محسن کابلی، محمد عطایی محمدی (۲فریم)، مرتضی امین الرعایایی، مهدی افشاری گلجو، مهدی نصیری، نادیا پرماه (۲فریم)، هادی دهقان‌پور و رسول شجاعی

- بخش اجتماعی؛ جمشید فرجوند فردا، حسین عباسی، رسول شجاعی، زهراسادات راد، سارا ارفع الرفیعی، سالار چرمی، سعید قاسمی، سید علی رضویان، سیدعلی حسینی فر، شبنم ملکی، صادق ذباح، طاهره رخ بخش زمین، فراز آهنین، فرید آزادی، محسن کابلی، مرتضی پاهنگ، میثم اخبارده، هادی دهقان پور (۲فریم)، یاسر محمد خانی و شیرکو مام آقا

- بخش اقتصاد؛ افسانه جعفری، امید علیزاده (۲فریم)، بهروز احمدیان، شریفه علی آبادی، عبدالرحمن مجرد، علی معرف، محمد وارسته، هادی دهقان‌پور

- بخش محیط زیست؛ امیر علی نواده شهلا، بهزاد امیری، رسول شجاعی، سید جمال مرتضوی، سید حامد موسوی، شمال شکیبایی، علی آذر (۲فریم)، علی معرف (۲فریم)، علیرضا شاه حمزه، فراز آهنین، محمد عطایی محمدی و محمد وارسته

- بخش آیین و مذهب؛ امیر مسعود عربشاهی، امیرحسین یوسفی کیساری، بهناز نصرتی، جمشید فرجوند فردا، حمید عظیمی، زهرا بیراتی، فاطمه علیپور، فربد باوه‌ای، نگین محمدی فرد و هادی دهقان‌پور

- بخش مجموعه عکس؛ امیرحسین یوسفی کیساری، پژمان مولایی، حمید عظیمی، زهرا دشت بشی، سید حامد موسوی، شبنم ملکی، علی آذر، علی معرف، علیرضا شاه حمزه، محسن کابلی و عرفان سامان فر

در بخش فیلم مستند و مالتی‌مدیا ۳ فیلم، «آوای کوزه به دوشان» اثر امیرحسین دهستانی زارچ، «تقدیم به مریم» ساخته امیرحسین لولایی و «زندگی با سایه» اثر محسن رضایی برای نمایش انتخاب شدند.

احسان رأفتی داریان؛ رییس برگزاری، محمد نوروزی؛ دبیر بخش عکس، رامین کاکاوند؛ مشاور حقوقی جشنواره و امیر نریمانی، احمد حجارزاده، ستاره نجف آبادی شورای برگزاری هجدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین. نت هستند. عکس پوستر: علی معرف

انتهای پیام/