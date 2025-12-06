اعضای هیات انتخاب دومین جشنواره ادبی «خیرِ ایران» معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دومین جشنواره ادبی خیر ایران، دبیرخانه دومین جشنواره ادبی "خیرِ ایران" با اعلام پایان مرحله انتخاب آثار متقاضی حضور در رقابت این رویداد، اعضای هیات انتخاب این دوره را معرفی کرد.

با توجه به تعداد بالای آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد و به تصمیم دبیران علمی و اجرایی جشنواره، هیات انتخابی متشکل از طیبه شامانی، سمیه جمالی، حمید هنرجو، امیرحسین روح‌نیا و مسعود آذرباد، آثار متقاضی را برای ارسال به مرحله نهایی داوری، ارزیابی و انتخاب کردند.

گفتنی است تعداد ۲۲۸۷ اثر متقاضی حضور در دومین جشنواره ادبی "خیرِ ایران" بودند.

دومین جشنواره ادبی "خیرِ ایران" با موضوع نیکوکاری در جامعه ایرانی، به دبیری علمی هادی خورشاهیان و دبیری اجرایی مهدی توسلی دی ماه ۱۴۰۴ برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد. اطلاعات و اخبار این رویداد در سایت festival.kheir.ir قرار دارد.

