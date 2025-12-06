خبرگزاری کار ایران
با پایان مرحله انتخاب آثار؛

اعضای هیات انتخاب دومین جشنواره ادبی «خیرِ ایران» معرفی شدند

اعضای هیات انتخاب دومین جشنواره ادبی «خیرِ ایران» معرفی شدند
دبیرخانه دومین جشنواره ادبی "خیرِ ایران" با اعلام پایان مرحله انتخاب آثار متقاضی حضور در رقابت این رویداد، اعضای هیات انتخاب این دوره را معرفی کرد.

با توجه به تعداد بالای آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد و به تصمیم دبیران علمی و اجرایی جشنواره، هیات انتخابی متشکل از طیبه شامانی، سمیه جمالی، حمید هنرجو، امیرحسین روح‌نیا و مسعود آذرباد، آثار متقاضی را برای ارسال به مرحله نهایی داوری، ارزیابی و انتخاب کردند.

با توجه به تعداد بالای آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد و به تصمیم دبیران علمی و اجرایی جشنواره، هیات انتخابی متشکل از طیبه شامانی، سمیه جمالی، حمید هنرجو، امیرحسین روح‌نیا و مسعود آذرباد، آثار متقاضی را برای ارسال به مرحله نهایی داوری، ارزیابی و انتخاب کردند.

گفتنی است تعداد ۲۲۸۷ اثر متقاضی حضور در دومین جشنواره ادبی "خیرِ ایران" بودند. 

دومین جشنواره ادبی "خیرِ ایران" با موضوع نیکوکاری در جامعه ایرانی، به دبیری علمی هادی خورشاهیان و دبیری اجرایی مهدی توسلی دی ماه ۱۴۰۴ برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد. اطلاعات و اخبار این رویداد در سایت festival.kheir.ir قرار دارد.

