نمایش «برای هانا» روی صحنه می‌رود

نمایش «برای هانا» روی صحنه می‌رود
روایتی سورئال از مقاومت زنان

نمایش «برای هانا» با روایت‌هایی برگرفته از واقعیت و نگاهی سورئال به و مقاومت زنان در دل جنگ، روی صحنه می‌رود.

به گزارش  ایلنا، نمایش «برای هانا» تازه‌ترین اثر این گروه، با نگاهی سورئال و برگرفته از روایت‌های واقعی زنان مقاومت در کشورهای مختلف روی صحنه می‌رود.

این نمایش با اتکا بر شخصیت‌هایی مستند و الهام‌گرفته از واقعیت، روایتی نمادین و فرازمانی از امید و ایستادگی زنان در دل جنگ و ویرانی ارائه می‌دهد. 

در این اثر، روح دختر جوان فلسطینی در مواجهه با یأس، تنهایی و جست‌وجوی حقیقت، با زنان مبارز ایران، عراق و لبنان همراه می‌شود و در بستری شاعرانه و احساسی، مسیر دفاع از سرزمین و حقیقت را طی می‌کند. «برای هانا» با بهره‌گیری از تصویر، حرکت و موسیقی، تجربه‌ای حماسی و عاطفی از تداوم مقاومت و زنده‌ماندن امید در تاریکی خلق کرده است. 

شیوا خسرومهر، مرجان آقانوری، آرام یوسفی‌نیا، فائزه سودانی، فاطمه مرادی، ریحانه روئیت، عطیه عبدی مطلق و فاطمه مرادی (اریالیست) بازیگران اصلی این نمایش هستند. 

از سایر عوامل این نمایش می‌توان به آهنگساز: بهزاد عبدی، مدیر تولید: زهرا هودگر، مجری طرح: محمدحسن درباغی‌فرد، طراح حرکت: مریم شعبانی، طراح و مدیر لباس: مرضیه شعبانی، طراح گریم: لیلا پریشان، طراح صحنه: سینا ییلاق بیگی، طراح آکساسوار: مریم شعبانی، طراح پوستر: روح‌الله مختاری، رهبر کرال: ندا رستمی، دستیاران حرکت: سبا رضایی و سارا قادری، مشاور حرکت: گلناز راحتی و سولیست: سیده مریم پیشنمازی اشاره کرد.

