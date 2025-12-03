معرفی فیلمهای سینمایی آخر هفته تلویزیون
فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «به خانه بازگرد»، «محاکمه هفت شیکاگویی»، «پسران کونگ فو کار ۳»، «قهرمانان»، «لیگ کنگ فو»، «نسخه سرد»، «لحظههای بدون احساس»، «پرویز خان»، «آلفا»، «تصنیف باستر استراگز»، «گوی اژدها، این داستان: ابرقهرمان»، «دانههای فلفل و راز اعماق دریا»، «تا خورشید میتپد»، «فرار بزرگ»، «ویلایی ها»، «بانکوک خطرناک»، «جعبه سیاه»، «زندگی الکتریکی لوییز وین»، «سارا و آیدا»، «خشم اژدهای جوان»، «فرمانده سالواتوره»، «سواران پانچوویلا»، «تعقیب کوبنده»، «کونگ فو یوگا»، «آوای وحش»، «بی خوابی»، «بوسیدن روی ماه»، «گزارشگر ویژه»، «افسانه کوتولهها»، «دان عروسک چوبی»، «آن سوی صخره ها»، «چهار شگفت انگیز»، «دوباره زندگی»، «تیرانداز» و «توگو»؛ پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ آذر ماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی «به خانه بازگرد» به کارگردانی «لا چی لیونگ»، پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی دانی ین، هان شوئه، بینگ جیا و چنهان لین؛ درباره مردی است که به همراه همسر و دو فرزندش به سفری زمستانی در مناطق کوهستانی و برفگ یر رفته اند. این سفر به دلیل همراه شدن با اتفاقاتی از جمله ریزش بهمن بسیار مخاطرهآمیز میگردد. پسر خانواده درون دریاچهای یخ زده میافتد و در حال غرق شدن است که…
فیلم سینمایی «محاکمه هفت شیکاگویی» به کارگردانی «آرون سورکین»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی ساشا بارون کوهن، ادی ردمین، جرمی استرانگ و مارک رایلنس؛ روایتی دراماتیک و پرتنش از محاکمه تاریخی هفت فعال سیاسی است که پس از اعتراضات ضدجنگ در جریان کنوانسیون ملی دموکراتها در سال ۱۹۶۸، به اتهام تحریک به شورش فدرال محاکمه شدند. بابی سیل، رهبر پلنگهای سیاه که بدون وکیل و ناعادلانه محاکمه میشود، چهره واقعی تبعیض سیستم قضایی آمریکا را برملا میکند. رفتار جانبدارانه قاضی، فشار دادستان، و دفاع زیرکانه وکیل سلبولوز باعث میشود دادگاه بیشتر شبیه یک نمایش سیاسی باشد تا یک روند قضایی و…
**** شبکه دو سیما
فیلم سینمایی «پسران کونگ فو کار ۳» به کارگردانی «تائو شِنگ»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی لینگ کیونان، ژانگ شونیو و برایان لئونگ؛ درباره پسری به نام ژانگ شونیو است که در کودکی به دلیل تصادف مادر و پدرش را از دست داده و در دورافتادهترین تقطه شهر با پدربزرگش زندگی میکند. ژانگ هنگامی که ۳ساله بوده به دلیل تب، شنوایی خودش را از دست میدهد. پدربزرگش که ضایعات میفروشد به سختی روزگار میگذراند و هر صبح ژانگ را به مدرسهای در شهر میبرد. ژانگ به دلیل استفاده از سمعک موهایش را همیشه بلند نگه میدارد تا مورد تمسخر دوستانش قرار نگیرد. او هر شب کابوسهای زیاد اما تکراری میبیند. او در خواب میبیند که کونگفوکاری حرفهای شده و با تبهکاران مبارزه میکند. ژانگ آرزو دارد تا یک قهرمان واقعی شود. در یکی از روزها مسیرش به باشگاه تکواندو لانگ اینگ که باشگاهی قدیمی میافتد و آنجا با استاد لانگ اینگ آشنا میشود. استاد وقتی استعداد ذاتی ژانگ را میبیند از ژانگ میخواهد که در باشگاه آنها آموزش ببیند. استاد فرزندی با نام لین شونان داشته که در این رشته حرفهای بوده اما مدتی است که آنها را ترک کرده و در شهرِ دیگری بازیگر فیلمهای رزمی شده است. مسابقات بزرگِ تیمی تکواندو قرار است به زودی برگزار شود و به همین دلیل لین شونان قصد دارد که به خانه بازگردد و به نمایندگی از باشگاه لانگ اینگ در مسابقات شرکت کند اما…
فیلم سینمایی «قهرمانان» به کارگردانی «خاویِر فیسر»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی خاوی یِر گاتی یِرز، آتنیا ماتا و جوآن مارگالو؛ داستان مارکو کمک مربی تیم مشهور بسکتبال است که در مسابقات حرفهای کشوری به خاطر مشاجره کلامی و برخورد فیزیکی با سرمربی مشهور تیمش از باشگاه اخراج میشود. در همان شب او به دلیل سرعت غیرمجاز در رانندگی و تصادف با ماشین پلیس دستگیر شده و دادگاه او را به شش ماه حبس یا سه ماه خدمات اجتماعی مجازات میکند و مارکو ناچار میشود طی سه ماه آینده با تیمی از افراد معلول ذهنی و مبتلا به سندروم داون تمرین بسکتبال کند. او که از سوی دیگر به دلیلعدم توافق بر سر بچه دار شدن با همسرش سونیا نیز رابطه خوبی ندارد در فکر گریز از این حکم دادگاه است. ولی هیچ راهی به جز تن دادن به حکم ندارد. افراد تیم که هر کدام دچار معلولیت خاص هستند با ورود مارکو از او استقبال کرده و در تمیرینات سخت تیم شرکت میکنند. تیم آنها بعد از ثبت نام در مسابقات قهرمانی به رتبه دوم کشوری میرسد و به فینال راه مییابد که…
**** شبکه سه سیما
فیلم سینمایی «لیگ کنگ فو» به کارگردانی «جفری لو»، پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی آشین، کواککان چان و جای چو خواهید دید: ینگ ژانگ پسر جوان و فقیری که نویسنده داستانهای مصور است در یک شرکت کار میکند و به همکار خود علاقه دارد ولی هیچ گاه جرات ابراز علاقه و خواستگاری از او را ندارد. ینگ ژانگ با اینکه در کارش حرفهای است اما به دلیل فقر همواره مورد تمسخر رییسش قرار میگیرد، چون رییس پولدار و جوان شرکت نیز به همان دختر علاقه دارد. ینگ ژانگ چارهای ندارد تا در مسابقهای که رییس شرکت ترتیب داده شرکت کند. در این مسابقه قرار است کنگ فو کارهای بزرگ با هم رقابت کنند…
فیلم سینمایی جدید «نسخه سرد» به کارگردانی «روکسین هلبرگ»، پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی بل پاولی، تریسی الیس راس، جیکوب ترمبل، نستا کوپر، اکاترینا بیکر، جیمز تاپر، دیوید استوارت و آلیسون وارد خواهیم دید: میا اسکات دانشجوی خبرنگاری است. یکی از استادان سخت گیرش به نام دایان هیگل مجری خبری شبکه TNA است. او از دانشجویانش یک گزارش خبری تکمیلی میخواهد. دایان هیگل ابتدا به دوست همکلاسی میا به نام کیم کانلی پیشنهاد کار در شبکه TNA را میدهد. میا که حسرت چنین موقعیت شغلی را دارد کاری میکند تا دوستش کایلی از کارش برکنار شود و خودش جای او را بگیرد. حتی میا مقاله یکی از همکلاسیهایش الکس نیمن را که باید به استاد هیگل میرساند را دور میاندازد و اهمیت نمیدهد. میا به دنبال موضوعی مناسب برای مقالهاش هست تا این که در یک پیاده روی شبانه به همراه پسری که تازه آشنا شده است قصد رفتن به خانه خودش را دارد که به علت پافشاری پسر برای آشنایی بیشتر با او درگیر میشود. در همان لحظه پسربچه ۱۲سالهای از او حمایت میکند و مانع آزار دیدن میا میشود. میا برای تشکر از آن پسربچه او را تا خانه اشان بدرقه میکند و متوجه میشود نام پسربچه ایگور نواک است و مادرش شارلوت نواک نویسنده کتاب کودکان میباشد که در سال ۲۰۱۹ فوت شده است. میا با ایگور دوست میشود و موضوع گزارش خبریاش را از زندگی ایگور و علت فوت مادر ایگور قرار میدهد و با تهیه فیلم از ایگور و نقاشیهایش و حتی ورود مخفیانه به خانه ایگور و پدرش، از اسناد مربوط به مادر ایگور و نامهای که برای پسرش نوشته است متوجه میشود مادرش به خاطر مصرف تصادفی بیش از حد قرصهای آرام بخش فوت کرده است. میا با گفتن نریشن روی فیلمش هر آنچه دوست دارد عنوان میکند و…
فیلم سینمایی جدید «لحظههای بدون احساس» به کارگردانی «آجی گناناموتو»، پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی نایانتارا، آتاروا، راشی خانا، آنوراگ کاشیاپ، بیبی ماناسوی، وینوت کیشان، رامش تیلاک و دیوان آمده است: افسر پلیس خانم آنجلی مامور پرونده قتلهای زنجیرهای در هند شده است. قاتل یا آدم ربا فرزندان مقامات مسول را دزدیده و آنها را پس از شکنجه به قتل میرساند در مقابل آزادی آنها پول هنگفتی میگیرد اما با وعده تحویل سالم فرزندان به خانوادههایشان جنازه آنها را تحویل میدهد. آنچلی در کنار مادرش و دختر کوچکش زندگی میکند. او سالها پیش در حادثه رانندگی همسرش را از دست داده است. آرجون برادر آنجلی که نامزدی به نام کریتیکا دارد. به خاطر اختلاف طبقاتی و قدرت و ثروت خانواده کریتی تصمیم گرفتهاند از هم جدا شوند. آدم ربا پیش از انجام هر دزدی از طریق پخش زنده تلویزیونی به مردم اعلام میکند که در چه روزی و چه ساعتی قصد دارد هدف بعدی را شکار کند. با این کار ترس و وحشت در میان مردم همه گیر شده و سازمان امنیت هند از انجلی میخواهد که این مشکل را هرچه سریعتر حل کند. اما انجلی همیشه یک قدم از آدم ربا عقبتر است. تا این که آدم ربا که لحظه به لحظه در تعقیب آنجلی است متوجه وابستگی او به خانوادهاش میشود. درست در روزی که آنجلی از آرجون میخواهدکه یک بار دیگر با کریتی صحبت کنند تا با هم به تفاهم برسند. آدم ربا کریتی را دزدیده و پس از شکنجه فیلم کریتی را پخش میکند. آرجون که از همه جا بیخبر است گام به گام با نقشه آدم ربا پیش میرود. و با این حساب همه مدارک علیه آرجون میشود. اداره پلیس که فکر میکند آرجون همان قاتل زنجیرهای است آنجلی را از کار برکنار میکند. و نیروهای پلیس را برای دستگیریاش اعزام میکند. آنجلی به حبس خانگی میرود. آدم ربا با آرجون روبه رو میشود. و ماجرای قتلهای زنجیرهای را برای آرجون تعریف میکند. و آرجون فکر میکند خواهرش آنجلی همان قاتل زنجیرهای است و…
فیلم سینمایی «پرویز خان» به کارگردانی «علی ثقفی»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در این فیلم خواهیم دید: زمانی که پرویز دهداری، به عنوان مربی تیم ملی فوتبال انتخاب میشود از بازیکنانش میخواهد که فقط با روش او بازی کنند. اما بازیکنان سرشناس تیم ملی که با روشهای او مخالف بودند تصمیم میگیرند به طور گروهی استعفاء بدهند. با برگزاری کمیته انتضباطی، پرویز دهداری ابقاء و بازیکنان خاطی تنبیه میشوند. دهداری به کمک دستیارش تصمیم میگیرد برای پیدا کردن بازیکنان جدید تمام تیمهای شهرستانی را جستجو کند و سرانجام یک تیم جوان اما با انگیزه را تشکیل میدهد. کل تیم با تمرینات و راهنماییهای دهداری برای انجام یک بازی مهم و حیثیتی با کویت آماده میشوند. دهداری با تلاش فراوان مشکلات بسیاری که در مقابل تیم ملی قرار داشت، از جمله پیدا کردن زمین بازی، خوابگاه برای بازیکنان، لباس و سایر امکانات و حتی خریدن بلیط هواپیما برای رفتن به قطر و جدل با مدیران و مسئولان فدراسیون وقت برای کنسل نکردن این بازی مقابل کویت را حل میکند. چرا که برخی از فرماندهان ارتش اعتقاد داشتند در صورت باخت در این بازی، کویتیها در جبهه جنگ برای ابراز شادی از منور استفاده میکنند که موجب لو رفتن محل اختفای سربازان ایران میشود. اما…
سعید پورصمیمی، مریم سعادت، خسرو احمدی، حمیدرضا پگاه و بهنام تشکر در فیلم سینمایی «پرویز خان» هنرنمایی کرده اند.
**** شبکه چهار سیما
فیلم سینمایی جدید «آلفا» به کارگردانی «یان ویلم ون اوییک»، پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی راینآوت خُلتِن فان اَسخات و خِیس خُلتِن فان اَسخات آمده است: رین جوانی گوشه گیر است که پس از مرگ مادرش به روستایی در کوههای آلپ نقل مکان کرده و مربی اسکی میشود. پدر برون گرایش به دیدارش میآید و با رفتار متفاوتش تنش میان آن دو بالا میگیرد. آنها به طرف قله صعود میکنند اما طوفان آنها را گرفتار میکند و راه را گم میکنند. رین به تنهایی برای اوردن کمک به پایین کوه میرود اما در بین راه دچار سانحه شده و بیهوش میشود. رین سه روز بعد در بیمارستان حافظهاش را که کمی مخدوش شده باز مییابد و بلافاصله به یاد پدرش میافتد و…
فیلم سینمایی «تصنیف باستر استراگز» به کارگردانی «ایتن و جوئل کوئن»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
این فیلم با بازی تیم بلیک نیلسون، لیام نیسون، ویلی واتسون، کلنسی براون؛ شامل روایت ۶ داستان کوتاه است؛ در اولین داستان یک قانونشکن مردم گریز به نام باستر اسکراگز که فکر میکند بهترین هفت تیر کش منطقه است، بعد از در گیری لفظی در یک کافه در گیر دو دوئل شده و در نهایت کشته میشود. در داستان دوم یک کابوی جوان در راه سرقت از یک بانک توسط بانکدار مضروب و بیهوش شده و سپس دادگاهی و به اعدام محکوم میشود و علیرغم فرار از این مخمصه خیلی زود به جرم دیگری اعدام میشود داستان سوم یک مرد دوره گرد که با اجرای نمایش و روایت خوانی یک جوان معلول بدون دست و پا، کسب در آمد میکند بعد ازعدم اقبال مخاطبان به داستانهای آنها و بالا رفتن هزینه ها، او یک مرغ را که قدرت محاسبه اعداد را دارد خریده و جایگزین جوان معلول میکند. داستان چهارم در مورد پیرمردی است که به دنبال طلا به دشتی دور دست میرود و…
**** شبکه تهران سیما
انیمیشن سینمایی «گوی اژدها، این داستان: ابرقهرمان» به کارگردانی «تتسورو کوداما»، پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن با بازی ماساکو نوزاوا و توشیو فوروکوا خواهیم دید: رد ریبون نام یک شرکت به فرماندهی فرمانده رد است که کارهای شرورانهای انجام میدهد و میخواهد که تمام پولهای دنیا را صاحب شود. او دانشمندی به نام گرو را استخدام کرده است که توسط اندرویدی که خودش ساخته کشته میشود. سالها بعد مایانتا صاحب شرکت رد شده است و با نوه دکتر گرو دکتر هدو ملاقات میکند و او را استخدام میکند تا شانسشان را دوباره امتحان کنند. دکتر هدو دو اندروید قوی به نام مایا ساخته که به انها کمک نماید. پیکولو و سان گوهان متوجه شدهاند که علاوه بر مایاها اندروید قویتری به نام سل مکس نیز ساخته شده و میخواهند که جلوی آنها را بگیرند و نبرد سهمگینی بین مایاها و پیکولو و سان گوهان در میگیرد. مایاها دختر سان گوهان را دزدیدهاند و…
فیلم سینمایی «دانههای فلفل و راز اعماق دریا» به کارگردانی «کریستیان تیده»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی لیاندر بورات، امیلیا فلینت، آنا بتچر و کسپر فیشر؛ مادر تارون زینگ یک دانشمند است که برای تمیز کردن آب از آلودگیها و زبالهها که باعث مرگ جانوران آبی میشوند تلاش میکند. برادر زاده او آلیس هم برای تعطیلات نزد انها آمده است. زینگ ربوده میشود و بچهها به مردی به نام فلکمان که کارش دفع زبالههای شهر است مشکوک میشوند. چون زینگ از کار فلکمان که زبالهها را در دریا میریخت انتقاد کرده و از او شکایت کرده بود. بچهها به دنبال فلکمان و پیدا کردن مدرکی هستند که زینگ را پیدا کنند که…
فیلم سینمایی جدید «تا خورشید میتپد» به کارگردانی «فیلیپ پتی»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم با بازی گرگوار اوسترمان، سارا آدلر و سوان آرلو؛ درباره مردی به نام مکس است که همسر و فرزند دارد و به عنوان باغبان در پارکی مشغول به کار است. زمین نسبتا بزرگی در نزدیکی خانه آنها است که بیاستفاده مانده است و شهرداری برای تبدیل این زمین به فضای سبز کاری نمیکند. مکس سالها است که روی این پروژه کار میکند و تلاش زیادی کرده که این زمین را به جایی برای استراحت و تفریح عمومی تبدیل نماید ولی هر کاری میکند به بن بست میرسد. وی سرانجام خودش دست به کار شده و…
**** شبکه نمایش
فیلم سینمایی «فرار بزرگ» به کارگردانی «جان استرجس»، پنج شنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی استیو مککوئین، جیمز گارنر، ریچارد اتنبرا، جیمز دونالد، چارلز برانسون، دونالد پلیسنس، جیمز کابرن، دیوید مککالوم و جود تیلور خواهید دید: گروهی از اسرای جنگی متفقین در اردوگاهی آلمانی در جنگ جهانی دوم، تصمیم به فرار میگیرند و…
فیلم سینمایی «ویلایی ها» به کارگردانی «منیر قیدی»، پنج شنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم قصه خانوادههای فرماندهان سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۵ است. عزیز زن ۵۰ سالهای است که همراه نوههایش وارد مجموعه ویلاها میشود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه میشود همه نگران این میشوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران میآید تا بچههای خود را به خارج از کشور ببرد و…
طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان و ثریا قاسمی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.
فیلم سینمایی «بانکوک خطرناک» به کارگردانی «دنی پانگ فت»، پنج شنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی چارلی یونگ، نیکلاس کیج، شاهکریت یامنام خواهیم دید: جو آدم کشی حرفهای است که برای انجام چهار قتل به بانکوک میرود. اما او بر خلاف قواعد کارش، از طرفی جوانی به نام کنگ را زیر پر و بال خود میگیرد و از طرف دیگر به دختری کر و لال به نام فون علاقهمند میشود که در یک داروخانه کار میکند و…
فیلم سینمایی «جعبه سیاه» به کارگردانی «امانوئل اوسی و کافور جونیور»، پنج شنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی مامودو آتی، فیلیسیا رشاد و آماندا کریستین آمده است: نولان رایت نزدیک به شش ماه پیش طی تصادفی با خودرو، همسر و حافظهاش را از دست میدهد. او اکنون در مراقبت و نگه داری از فرزندش ایوا و پیدا کردن شغل به مشکل خورده است. با پیشنهاد دوستش دکتر یبوآه، او به سراغ دکتر بروکز میرود. او درمان با بهره گیری از وسیلهای به نام جعبه سیاه را پیشنهاد میدهد. درمان به این روش خوب پیش میرود تا این که نولان متوجه میشودخاطرات مربوط به تن او نبوده و متعلق به پسر دکتر بروکز است. او به کمک دوستش متوجه میشود بروکز اطلاعات مغز پسرش را به درون مغز نولان تزریق میکند، تا این که نولان در آخرین مرحله درمان با کمک دوستش مانع کشتن خود توسط بروکز میشود و…
فیلم سینمایی «زندگی الکتریکی لوییز وین» به کارگردانی «ویل شارپ»، پنج شنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی بندیکت کامبربچ، کلر فوی، آندرهآ ریسبرو، شارون رونی، کریستال کلارک و توبی جونز؛ داستان واقعی یک هنرمند انگلیسی به نام لوئیس وین، که در اواخر قرن نوزدهم به دلیل خلق آثار هنری منحصر به فرد از گربهها به شهرت جهانی دست یافت و…
فیلم سینمایی «سارا و آیدا» به کارگردانی «مازیار میری»، پنج شنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم درباره دوستان صمیمیای به نام سارا و آیدا است که در یک شرکت اقتصادی با هم همکار هستند. مادر سارا معلمی بازنشسته است که به دلیل ضمانت چک برگشتی میثاق (فرزند دیگرش و برادر سارا) به زندان میافتد. در این بین سارا درصدد آزادی مادرش است. او به واسطه سعید (نامزد آیدا) که جوانی متمول است مادر را از زندان آزاد میکند اما در عوض با پیشنهاد سعید برای سرقت برخی از مدارک مناقصه از شرکتی که درآن کار میکند روبرو میشود و…
پگاه آهنگرانی، غزل شاکری و مصطفی زمانی در فیلم سینمایی «سارا و آیدا» ایفای نقش کرده اند.
فیلم سینمایی «خشم اژدهای جوان» به کارگردانی «لو وی»، پنج شنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی جکی چان و نورا میائو؛ داستان خانم لی را روایت میکند که پس از کشته شدن جن به همراه دو تن دیگر از افراد به جزیره تایوان میگریزد که ژاپنیهای زیادی مشغول ظلم و ستم به مردم هستند. او در آنجا با جوانی آشنا میشود که تبحر خاصی در هنرهای رزمی ندارد اما استعداد فراوانی دارد بنابراین شروع به تعلیم او میکند و…
فیلم سینمایی جدید «فرمانده سالواتوره» به کارگردانی «ادواردو د آنجلیس»، پنج شنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی پیرفرانچسکو فاوینو، یوهان هلدنبرگ، ماسیمیلیانو روسی، لوکا چیکووانی، سیلویا دی آمیکو و آرتورو موسلی؛ درباره ژنرال سالواتوره تودارو است که در جنگ جهانی دوم، سربازان خود را فرماندهی میکند. زمانی که زیردریایی ایتالیایی تحت فرماندهی سالواتوره تودارو به یک کشتی تجاری بریتانیایی حمله کرده و آن را غرق میکند. اما این حادثه تنها آغاز ماجرا است. تودارو و خدمهاش با یک تصمیم اخلاقی دشوار روبرو میشوند، آنها باید سرنوشت خدمه کشتی غرقشده را مشخص کنند. آیا آنها را نجات دهند یا آنها را به حال خود رها کنند؟ اما…
فیلم سینمایی «سواران پانچوویلا» به کارگردانی «باز کولیک»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی یول براینر، چالرز برانسون و رابرت میچام؛ داستان یک رهبر انقلابی مکزیکی است که یک خلبان اسیر شده آمریکایی را استخدام میکند تا در انقلاب به او کمک کند اما…
فیلم سینمایی «تعقیب کوبنده» به کارگردانی «پیتر برگ»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی دوآین جانسون، سین ویلیام اسکات، کریستوفر واکن و روزاریو داسون درباره یک پلیس و یک مجرم است که در مسیر پرفراز و نشیب دستگیری مجرم گرفتار باندهای قاچاق اشیا عتیقه به ویژه مجسمههای طلا میشوند. آنها در نابودی باند، با هم به رفاقتی میرسند که…
فیلم سینمایی «کونگ فو یوگا» به کارگردانی «استنلی تانگ»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، دیشا پاتانی و امیرا دستار خواهیم دید: جک استاد باستانشناسی چین مامور یافتن گنجی میشود که در دوران باستان و در یک جنگ تاریخی در هند ناپدید شده است. او با تیم خود وارد یک غار دورافتاده میشوند و یک الماس بزرگ پیدا میکنند که گویا کلید اصلی رسیدن به گنج است. اما ناگهان آنها مورد حمله قرار میگیرند و الماس به سرقت میرود. پس از مدتی متوجه میشوند این الماس قرار است در دبی به حراج گذاشته شود. جک با کمک یکی از دوستان ثروتمندش در این حراج شرکت کرده و موفق به خرید الماس میشوند اما…
فیلم سینمایی «آوای وحش» به کارگردانی «کریس سندرز»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی هریسون فورد، عمر سی، دن استیونز و کارن گیلان؛ درباره سگی از نژاد اسکاتلندی به نام باک است که زندگی خوبی را در کنار صاحب خود، جاج سپری میکند، تا این که یک روز توسط شخصی ناشناس ربوده شده و به منطقهای دورافتاده و قطبی انتقال پیدا میکند تا وارد ماجراهایی هیجانانگیز شود و…
فیلم سینمایی «بی خوابی» به کارگردانی «کریستوفر نولان»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی آل پاچینو، رابین ویلیامز و هیلاری سوانک؛ در منطقهای در آلاسکا اتفاق میافتد، محلی که شش ماه شب و شش ماه روز است. دختری هفدهساله به قتل رسیده و افسر پلیس که دچار بیخوابی شدید شده، ؛ قرار است قاتل را بیابد. او از طرفی به اشتباه به همکارش شلیک کرده و او را کشته اشت. او این موضوع را از همه پنهان میکند و…
**** شبکه افق
فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی «همایون اسعدیان»، پنج شنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: احترامالسادات و فروغ خانم دو پیرزن هستند که در همسایگی هم زندگی میکنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند. احترام السادات هفتهای یک بار به بنیاد شهید مراجعه میکند و میخواهد هر طور شده رد و اثری از فرزندش بیابد اما بنیاد شهید پاسخ مشخصی به او نمیدهد. بقیه فرزندانش که همگی صاحب خانواده هستند از او میخواهند که دست از این کار بردارد زیرا که به لحاظ جسمی حال و روز مساعدی ندارد و رفت و آمد در شهر آلوده تهران او را بیمارتر میکند اما گوش احترام السادات بدهکار نیست و او پیگیر رد و نشانی از فرزندش است. کارمندان بنیاد شهید که از مراجعات او خسته شدهاند هر بار با جوابی او را دلخوش کرده و به خانه میفرستند. عاقبت یک روز از بنیاد شهید تماس میگیرند و…
شیرین یزدان بخش، رابعه مدنی، شبنم مقدمی و مسعود رایگان در فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «گزارشگر ویژه» به کارگردانی «ریکی جرویس»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی اریک بانا، ریکی جرویس، بنجامین برات و کوین پولاک خواهید دید: خبرنگار یک شبکه رادیویی به نام فرانک و تکنیسین همراهش فینچ قرار است در یک سفر کاری به اکوادور بروند که در آنجا آشوب و شورش مسلحانه صورت گرفته است. فینچ به تازگی از همسرش جدا شده است و اشتباها به جای پاکت حاوی نامههای او، پاکت حاوی پاسپورتها و پول ماموریت را به سطل زباله میاندازد. آنها در فرودگاه و موقع عزیمت متوجه این مسئله میشوند. فرانک که از دست فینچ به شدت عصبانی شده در پی راهی برای فرار از عواقب جاماندنشان است که فینچ پیشنهاد میدهد به کافی تریای جلوی ساختمان شبکه بروند تا راه حلی پیدا کنند. یک زوج اکوادوری صاحب کافه هستند و به آن دو پیشنهاد میکنند که از طبقه بالای کافی تریا گزارشهای خود را به شبکه مخابره کنند. فینچ هم به فرانک پیشنهاد میدهد که صدای درگیریهایی جنگی را با کامپیوتر شبیهسازی کنند. آن دو که چارهای ندارند و در صورت بازگشت به شبکه اخراج میشوند شروع به ارسال گزارشات جعلی خود میکنند که…
**** شبکه کودک
فیلم سینمایی «افسانه کوتولهها» به کارگردانی «اولته وان مونچو پال»، پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جلا هازه، لوئیس هوفمان و الک هایدنریک خواهید دید: الفکینز افسانه کوتولههایی است که شبانه و به طور مخفیانه به صنعتگران کمک میکردند تا این که ۲۰۰ سال پیش توسط همسر بدخواه خیاطان رانده شدند. این داستان بازگشت آنهاست. الفی دختری کنجکاو و جسور از سرزمین کوچولوهاست که در پی یافتن عکسی که انسانی را در کنار یک آدم کوچولو نشان میدهد راهی سفر میشود که انسانها را از نزدیک بشناسد. این در حالی است که مردم او بر این باورند انسانها آدم کوچولوها را برای صبحانه میخورند. الفی و دو دوستش بوک و کیپ به شیرینی فروشی تئو میرسند. تئو برادری حق هباز به نام برونو دارد که میخواهد ارثیه پدری را از چنگ او در آورد و…
انیمیشن سینمایی «دان عروسک چوبی» به کارگردانی «ژرمی دگروسون»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: دان که همیشه در گروه نمایش خیمهشببازی نقش دلقک را بازی میکند از این موضوع خسته شده و دوست دارد نقش یک قهرمان را بازی کند اما دوستانش این اجازه را به او نمیدهند و معتقدند که او به درد این نقش نمیخورد! امادان معتقد است که یک بازیگر است و همه جور نقشی میتواند بازی کند. دوستانش او را مسخره میکنند به همین علتدان تصمیم میگیرد به دنیای واقعی برود و قهرمان بودن خود را به همه ثابت کند. او راهی شهر میشود و به هر کسی که نیاز به کمک دارد، کمک میکند و سعی دارد او را نجات دهد تا قهرمان شود اما چندان هم موفق نیست تا این که متوجه میشود دوستانش توسط دو نفر، دزدیده شدهاند بنابراین تصمیم میگیرد نجاتشان دهد و…
**** شبکه امید
انیمیشن سینمایی «آن سوی صخره ها» به کارگردانی «سیمون رابی»، پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: آداما دوازدهساله که در روستایی دورافتاده واقع در غرب آفریقا همراه با خانوادهاش در وضعیت جنگی نابسامانی زندگی میکند، هرگز از روستا بیرون نرفته است. اما زمانی که برادر بزرگ ترش سامبا یکباره ناپدید میشود، آداما تصمیم میگیرد از روستا بیرون برود و دنبالش بگردد که…
فیلم سینمایی «چهار شگفت انگیز» به کارگردانی «تیم استوری»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
داستان فیلم با بازی یوان گریفید، جسیکا آلبا، کریس ایوانز، مایکل چکلیس و جولین مکمان؛ درباره چند دانشمند است که جهت تحقیق در مورد نحوه ایجاد حیات در زمین به فضا سفر میکنند. در آنجا با یک طوفان فضایی روبرو و تغییراتی در وضع ظاهرشان رخ میدهد و…
**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
فیلم سینمایی «دوباره زندگی» به کارگردانی «اولیور ناکاشه»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی فرانسوا کلوزه و عمر سی؛ قصه نویسنده ثروتمندی به نام فیلیپ است که در اثر سقوط با چتر از گردن به پایین فلج میشود و برای پرستاری از خود مردی به اسم دریس را استخدام میکند. فیلیپ تا قبل از استخدام دریس؛ مردی بداخلاق و غیرقابل تحمل بود اما با حضور دریس که شخصی است که سابقه سرقت و زندان نیز دارد زندگی و شخصیت فیلیپ متحول میشود و…
**** شبکه فراتر (۴k)
فیلم سینمایی «تیرانداز» به کارگردانی «آنتوان فوکوآ»، پنج شنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی مارک والبرگ، دنی گلاور، ند بیتی، مایکل پنا، تاته داناوان، کیت مارا، رید سربجیا، مایک داپود و لوون هلم خواهیم دید: باب لی سواگر تیرانداز حرفهای است که پس از مأموریتی در اتیوپی خود را بازنشست کرده است. روزی سرهنگ آیزاک جانسن و مردی به نام جک پین برای کمک به او مراجعه میکنند. طبق نظر آنان ظرف دو هفتهی آینده کسی قصد ترور رئیس جمهور را دارد و از باب میخواهند که جلوی این ترور را بگیرد…
فیلم سینمایی «توگو» به کارگردانی «اریکسون کور»، جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی ویلم دفو، جولیان نیکلسون، کریستوفر هیردال، مایکل گستن، مایکل مکالاتون و توربیورن هار؛ درباره دو شخصیت کلیدی در مأموریت حمل سرم به سمت شهر نوم آلاسکا در سال ۱۹۲۵ است. توگو یک سگ و ستاره فیلم است. توگو رهبر سگهای سورتمهای است که قرار است سرم را انتقال دهند. این سگ باهوشترین سگ در آن زمان بوده که با فداکاری که انجام میدهد از همه گیر شدن دیفتری جلوگیری میکند که…