به گزارش ایلنا، این جایزه بین‌المللی، با تأکید بر نشر و تعمیق افکار امام خمینی(ره)، تلاش دارد پژوهشگران، فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را که در جهت گفتمان‌سازی و تولید آثار اثرگذار فعالیت کرده‌اند، مورد تشویق و حمایت قرار دهد.



جایزه جهانی امام خمینی(ره) نمادی از احترام به میراث فکری و معنوی ایشان و فرصتی برای گسترش تعاملات بین‌المللی، هم‌افزایی علمی و فرهنگی و ارائه الگوهای الهام‌بخش به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.



این رویداد به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور بیش از ۲۰ اندیشمند و پژوهشگر خارجی از ۱۳ کشور جهان و جمع زیادی از محققان و فرهیختگان داخلی، همراه با حضور شخصیت‌های برجسته فرهنگی و سیاسی، در محل اجلاس سران در تهران برگزار خواهد شد.

