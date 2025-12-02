دو هفته تا برگزاری جایزه جهانی امام خمینی(ره)؛
اندیشمندان ۱۳ کشور جهان در تهران گردهم میآیند
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی روز ۲۶ آذرماه میزبان یکی از مهمترین رویدادهای فکری و فرهنگی سال خواهد بود؛ جایزه جهانی امام خمینی(ره). این رویداد با هدف ترویج و پاسداشت اندیشهها، ارزشها و مسیر فکری بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، این جایزه بینالمللی، با تأکید بر نشر و تعمیق افکار امام خمینی(ره)، تلاش دارد پژوهشگران، فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را که در جهت گفتمانسازی و تولید آثار اثرگذار فعالیت کردهاند، مورد تشویق و حمایت قرار دهد.
جایزه جهانی امام خمینی(ره) نمادی از احترام به میراث فکری و معنوی ایشان و فرصتی برای گسترش تعاملات بینالمللی، همافزایی علمی و فرهنگی و ارائه الگوهای الهامبخش به نسلهای آینده به شمار میرود.
این رویداد به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور بیش از ۲۰ اندیشمند و پژوهشگر خارجی از ۱۳ کشور جهان و جمع زیادی از محققان و فرهیختگان داخلی، همراه با حضور شخصیتهای برجسته فرهنگی و سیاسی، در محل اجلاس سران در تهران برگزار خواهد شد.