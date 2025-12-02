خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو هفته تا برگزاری جایزه جهانی امام خمینی(ره)؛

اندیشمندان ۱۳ کشور جهان در تهران گردهم می‌آیند

اندیشمندان ۱۳ کشور جهان در تهران گردهم می‌آیند
کد خبر : 1722171
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی روز ۲۶ آذرماه میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فکری و فرهنگی سال خواهد بود؛ جایزه جهانی امام خمینی(ره). این رویداد با هدف ترویج و پاسداشت اندیشه‌ها، ارزش‌ها و مسیر فکری بنیان‌گذار انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، این جایزه بین‌المللی، با تأکید بر نشر و تعمیق افکار امام خمینی(ره)، تلاش دارد پژوهشگران، فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را که در جهت گفتمان‌سازی و تولید آثار اثرگذار فعالیت کرده‌اند، مورد تشویق و حمایت قرار دهد.

جایزه جهانی امام خمینی(ره) نمادی از احترام به میراث فکری و معنوی ایشان و فرصتی برای گسترش تعاملات بین‌المللی، هم‌افزایی علمی و فرهنگی و ارائه الگوهای الهام‌بخش به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

این رویداد به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور بیش از ۲۰ اندیشمند و پژوهشگر خارجی از ۱۳ کشور جهان و جمع زیادی از محققان و فرهیختگان داخلی، همراه با حضور شخصیت‌های برجسته فرهنگی و سیاسی، در محل اجلاس سران در تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی