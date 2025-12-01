نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با مدیرعامل صندوق اعتباری هنر؛
۱۱۰ هزار هنرکارت صادر شده است
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طی یک نشست با مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به گفتگو نشستند تا به این واسطه عملکرد این نهاد حمایتی مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، عملکرد این نهاد حمایتی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این کمیسیون، رشد عملکرد صندوق را «قابلقبول» ارزیابی کردند.
سید مجیدپور احمدی، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ابتدای این جلسه با اشاره به عضویت بیش از ۱۰۰ هزار نفر از فعالان فرهنگی، هنری و قرآنی کشور گفت: صندوق اعتباری هنر در پنج بخش بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، طرح تکریم، کمک مستمری و تسهیلات خدمات خود را به جامعه فرهنگ، هنر و رسانه ارائه میدهد.
وی ادامه داد: اکنون فعالیتهای صندوق اعتباری هنر دیگر محدود به حمایتهای صرف نیست و این نهاد در سه بخش اصلیِ حمایت، ارائه خدمات و توانمندسازی فعالان فرهنگی و هنری فعالیت میکند. به گفته او، صندوق در مجموع حدود ۴۰ برنامه و طرح متنوع را در این سه حوزه در اختیار جامعه فرهنگ و هنر قرار داده است.
پوراحمدی با اشاره به ویژگیهای جامعه آماری صندوق گفت: ۶۲ درصد اعضای صندوق را آقایان و ۳۸ درصد را بانوان تشکیل میدهند. همچنین ۶۳ درصد ساکن استان تهران و ۳۷ درصد در سایر استانها سکونت دارند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه تصریح کرد: ۵۶ درصد اعضای صندوق در رده سنی ۲۵ تا ۴۴ سال قرار دارند و رشتههای تجسمی، موسیقی و نمایشی بیشترین تعدا اعضای صندوق را تشکیل میدهند.
پوراحمدی در بخش دیگر سخنان خود توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: بیش از ۶۷ هزار نفر از اعضای صندوق به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند و صندوق ماهانه یک میلیون و ۵۰ هزار تومان به ازای هر بیمه شده یارانه پرداخت میکند.
وی رفع مشکل هم پوشانی بیمه اصحاب فرهنگ و هنر، اختصاص عنوان ویژه بیمه فرهنگ و هنر برای بیمه اعضای صندوق اعتباری هنر و برخط شدن ارائه درخواستهای بیمه تأمین اجتماعی را از مهمترین اقدامات صندوق اعتباری هنر در حوزه بیمه تأمین اجتماعی طی یک سال گذشته عنوان کرد.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برخورداری ۴۹ هزار نفر از هنرمندان از خدمات بیمه درمان تکمیلی گفت: تلاش میشود هرساله ضمن ارتقا سطح کیفی خدمات در این بخش سهم حق بیمه پرداختی سهم اعضا حداقل افزایش را داشته باشد و ۶۰ درصد از هزینهی حق بیمهی سهم اعضا (و افراد تحت تکفل) از سوی صندوق پرداخت میشود.
پوراحمدی همچنین به خدمات طرح تکریم و کمک مستمری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۴۰۰ از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر در قالب این دو طرح مستمری ماهانه دریافت میکنند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: یکی از خدماتی که بیشترین درخواست را دارد، اعطای تسهیلات مالی است. وی توضیح داد که این تسهیلات در قالب ۱۵ برنامه مختلف و با محوریت حمایت معیشتی، پشتیبانی درمانی و تقویت تولیدات فرهنگی و هنری به متقاضیان ارائه میشود.
وی با اشاره به تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۴۰۴ گفت: ۱۴۵ میلیارد و ۱۷۱ میلیون تومان تسهیلات (ضروری، کسب و کار و بلاعوض) از سوی صندوق به ۳ هزار و ۳۷۴ نفر از اعضای تحت پوشش تخصیص یافته است. همچنین اعضای صندوق از ۱۲۳ میلیارد و ۱۳۶میلیون تومان تسهیلات اعتباری برخوردار شدند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به روند ارائه خدمات «هنرکارت» اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار هنرکارت صادر و در اختیار هنرمندان قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد که با وجود ادغام بانک آینده در بانک ملی، ارائه خدمات مرتبط با هنرکارت دچار وقفه نشده و اقدامات لازم برای تعیین بانک جایگزین در حال پیگیری است.
پوراحمدی با توضیح دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: از زمان بهرهبرداری سامانه «سایه»، بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار خدمت الکترونیکی از طریق ۱۱ سامانه اطلاعاتی صندوق اعتباری هنر ارائه شده است.
وی افزود: با ایجاد زیرساختهای جدید و توسعه پروژههای ارائه خدمات غیرحضوری، از شهریور ۱۴۰۳ تمام خدمات صندوق بهصورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری در دسترس قرار گرفته است.
پوراحمدی نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر در استانها را از دیگر اقدامات این صندوق برشمرد و گفت: صندوق هنر با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و در قالب طرح «هفت بحر هنر»، از هنرمندان پیشکسوت و شاخص استانها طی مراسمی تجلیل میکند. تاکنون این مراسم در ۱۴ استان برگزار شده است.
وی به سفرهای فراتهران اشاره کرد و گفت: این طرح، بر حضور میدانی و ارتباط مستقیم با جامعه فرهنگ، هنر و رسانه در سراسر کشور استوار است. در این چارچوب، تیمهای تخصصی صندوق با سفر به استانها و شهرستانها، ضمن دیدار با هنرمندان، نویسندگان، روزنامهنگاران و فعالان قرآنی، نیازهای واقعی آنان را شناسایی کرده و موانع موجود را بررسی میکنند تا خدمات صندوق به شکلی عادلانه و بدون محدودیت جغرافیایی ارائه شود.
مرتضی آقاتهرانی - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ابراز قدردانی از تلاشهای صندوق هنر در پیگیری امور جامعه فرهنگی و هنری کشور بیان کرد: خوشبختانه این نهاد توانسته است خدمات قابل توجهی به فعالان عرصه فرهنگ و هنر ارائه دهد و عملکرد آن روندی رو به رشد داشته است.
او ادامه داد: تلاش ما بر این است که با تداوم نشستها و تعامل نزدیک با این نهاد حمایتی، موانع موجود برطرف شود. امید میرود با تقویت منابع مالی صندوق اعتباری هنر، سطح خدمات افزایش یافته و رضایت هنرمندان و فعالان فرهنگی بیش از پیش فراهم شود.
در ادامه نشست، سایر اعضا نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و راهکارهای لازم برای بهبود نحوه ارائه خدمات با همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.