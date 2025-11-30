رضا امیرخانی دچار سانحه شد
رضا امیرخانی، نویسنده کشورمان امروز در منطقه مشاء دماوند دچار سانحه سقوط پاراگلایدر شد.
به گزارش ایلنا، رضا امیرخانی که بیش از بیست سال ورزش پاراگلایدر را دنبال میکند به دلیل تغییرات آب و هوایی در دماوند سقوط کرد و هم اکنون در بیمارستان سوم شعبان گیلاوند بستری است.
هنوز از وضعیت سلامتی او خبر کاملی در دست نیست و گفته میشود خانواده وی در تلاش هستند تا این نویسنده را به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل کنند.
امیرخانی نویسنده کتابهایی، چون «من او»، «قیدار» و «نیمدانگ پیونگ دانگ» متولد سال ۱۳۵۲ است که تا کنون در جشنوارههای کتاب دفاع مقدس، کتاب فصل و جایزه ادبی جلال آل احمد برگزیده شده است.