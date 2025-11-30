رضا امیرخانی دچار سانحه شد

به گزارش ایلنا، رضا امیرخانی که بیش از بیست سال ورزش پاراگلایدر را دنبال می‌کند به دلیل تغییرات آب و هوایی در دماوند سقوط کرد و هم اکنون در بیمارستان سوم شعبان گیلاوند بستری است.



هنوز از وضعیت سلامتی او خبر کاملی در دست نیست و گفته می‌شود خانواده وی در تلاش هستند تا این نویسنده را به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل کنند.



امیرخانی نویسنده کتاب‌هایی، چون «من او»، «قیدار» و «نیم‌دانگ پیونگ دانگ» متولد سال ۱۳۵۲ است که تا کنون در جشنواره‌های کتاب دفاع مقدس، کتاب فصل و جایزه ادبی جلال آل احمد برگزیده شده است.

انتهای پیام/