به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، مراد چری در ابتدای این نشست بیان کرد: این دومین فیلم من است. این فیلم برگرفته از نمایشنامه یک تئاتر نوشته یک شاعر بزرگ است که بیش از ۸۰ ساله پیش توسط یک کارگردان ترک در ترکیه نوشته شده و روی صحنه رفته است. وقتی آن را خواندم تحت تاثیر قرار گرفتم و تصمیم گرفتم آن را به فیلم تبدیل کنم. من تصمیم گرفتم تغییراتی در نمایشنامه ایجاد نکنم این نمایشنامه ۳۷ بار روی صحنه رفته و درستش این بود که این نمایشنامه که توسط شاعر بزرگ نوشته شده و همه او را می شناسند، تغییری ایجاد نکنم.

جانر توپجو بازیگر این فیلم هم گفت: خوشحالم که به اینجا آمده‌ام. من ۲۸ سال دارم و از ۱۸ سالگی روی صحنه تئاتر بودم فرهنگ ایران و ترکیه نزدیک است و خوشحالم که به این جشنواره آمده‌ام.

دنیز باروت دیگر بازیگر این فیلم هم گفت: از اینکه در ایرانم خوشحالم من حیران سینمای ایران به واسطه عباس کیارستمی کارگردان بزرگ سینمای ایران هستم. از آنجایی که رویکرد این جشنواره، سینمای شاعرانه است و فیلم ما هم شاعرانه است خوشحالم که در این شهری که با شعر پیوند خورده، حضور دارم.

اسماعیل حقی دیگر بازیگر این فیلم هم گفت: من متولد قونیه هستم گرچه در حال حاضر در استانبول زندگی می‌کنم از اینکه در شهر شیراز؛ شهر حافظ و سعدی هستم خوشحالم. در این جشنواره به ما خوش می‌گذرد از برخورد مردم و زیبایی مردم لذت می‌برم. ساکنان شهرها خلق و خوی خود را از شهری که در آن زندگی می‌کنند، می‌گیرند؛ از شیراز تا قونیه. وابستگی‌های زیادی وجود دارد بین شهرهایی که شاعران را در قلب خود جا دادند.

مراد چری هم بیان کرد: در سینمای ما وابستگی به شعر وجود دارد، ساختن فیلم بدونِ این وابستگی مشکل است. اروپاییان می‌خواهند تاثیر شعر روی ما را از بین ببرند و ما باید این فرهنگ‌ها را حفظ کنیم. اگر اجازه بدهیم این تاثیرات را اعمال کنند ما را به پایین می‌کشند سینمای ما را به همین واسطه می‌توانند محو کنند. من به فرهنگ، فلسفه و حکمت شرق فکر می‌کنم؛ به عرفان محیط و منطقه فکر می‌کنم. ما باید این موضوعات را به فرزندانمان منتقل کنیم و از این فرهنگ حفاظت کنیم. اگر این اتفاق نیفتد به خطر می‌افتیم. به خاطر فرهنگ طبیعت، رویاهای خودمان و .. باید بتوانیم این موضوعات را حفظ کنیم. من دارم روی شعرهای تصویری کار می‌کنم. به همین دلیل در این جشنواره با ارزش هستم. باید بیان و کلماتی که ارایه می‌دهیم همراه با وجدانمان باشد. ما نمی‌توانیم خارج از این چارچوب عمل کنیم. اگر به این واسطه یک اقلیم و محیط را بتوانیم حفظ کنیم عالی می‌شود. از اینکه این فستیوال رویکرد شاعرانه دارد راضی هستم جشنواره دیگری هم بود اما ترجیحم حضور در جشنواره جهانی فیلم فجر بود. خوشحالم که به اینجا آمدم باز هم به اینجا می‌آیم و دوست دارم با ایران همکاری کنم. از بازیگران این فیلم تشکر می‌کنم فیلم نه بودجه شخصی دارد و نه از سوی کمپانی‌های ترکیه حکایت شده، حمایتش از سوی وزارت گردشگری ترکیه بوده است.

انتهای پیام/