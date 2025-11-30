مراسم یادبود و بزرگداشت ناصر مسعودی در رشت برگزار میشود
در پی درگذشت ناصر مسعودی، خواننده گیلانی مراسم گرامیداشت او، روز دوشنبه، ۱۰ آذرماه، در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در پی درگذشت ناصر مسعودی، مراسم گرامیداشتی روز دوشنبه، ۱۰ آذر، ساعت ۱۵ تا ۱۷، در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.
در این مراسم، که با حضور و سخنرانی جمعی از اهالی فرهنگ و هنر همراه خواهد بود، قطعاتی از آثار این هنرمند فقید توسط گروههای موسیقی اجرا میشود.
حضور در این مراسم برای عموم علاقهمندان آزاد است.
مکان: رشت، محلهی امینالضرب، جنب پارک ملت، تالار مرکزی شهر.