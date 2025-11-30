خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراسم یادبود و بزرگداشت ناصر مسعودی در رشت برگزار می‌شود

مراسم یادبود و بزرگداشت ناصر مسعودی در رشت برگزار می‌شود
کد خبر : 1721100
لینک کوتاه کپی شد.

در پی درگذشت ناصر مسعودی، خواننده گیلانی مراسم گرامیداشت او، روز دوشنبه، ۱۰ آذرماه، در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

 به گزارش ایلنا، در پی درگذشت ناصر مسعودی، مراسم گرامی‌داشتی روز دوشنبه، ۱۰ آذر، ساعت ۱۵ تا ۱۷، در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

در این مراسم، که با حضور و سخنرانی جمعی از اهالی فرهنگ و هنر همراه خواهد بود، قطعاتی از آثار این هنرمند فقید توسط گروه‌های موسیقی اجرا می‌شود.

حضور در این مراسم برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

مکان: رشت، محله‌ی امین‌الضرب، جنب پارک ملت، تالار مرکزی شهر. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی