خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۵ مستند کوتاه به بخش مسابقه ملی «سینماحقیقت ۱۹» راه یافتند

۲۵ مستند کوتاه به بخش مسابقه ملی «سینماحقیقت ۱۹» راه یافتند
کد خبر : 1721064
لینک کوتاه کپی شد.

۲۵ مستند کوتاه ایرانی به بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» راه یافتند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستندهای کوتاه بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» معرفی شدند. این فیلم‌ها عبارتند از:

«آخرین کلَک» کارگردان و تهیه‌کننده: عباس رفیعی مَرغملکی

«ابوالمشاغل» کارگردان: هادی محمدی نسب، تهیه‌کننده: محسن طلایی

«اشیاء و آدم‌ها» کارگردان و تهیه‌کننده: لیلا خلیل‌زاده

«باد بهشت» کارگردان و تهیه‌کننده: محمدرضا فرطوسی

«بدون گریم» کارگردان و تهیه‌کننده: سعید پرویزی

«برافتو» کارگردان: سپیده جمشیدی‌نژاد، تهیه‌کننده: علی و سپیده جمشیدی نژاد

«پرواز با ماشین شماره ۳۴» تهیه کننده و کارگردان: علی بیات

«جایی برای ایستادن» کارگردان و تهیه‌کننده: آرمان قلی‌پور دشتکی

«حلقه» کارگردان: رایحه مظفریان و زهرا دشت بشی، تهیه کننده: رایحه مظفریان

«دخترک» کارگردان: فرزاد رضایی، تهیه کننده: سجاد ایمانی و فرزاد رضایی

«دوتوک» کارگردان و تهیه‌کننده: هادی ثابت شوکت اباد

«زنده گیر» کارگردان و تهیه‌کننده: علی اسدی

«شش پسر» کارگردان و تهیه‌کننده: مسعود زارعیان

«صغری رئیس» کارگردان: سید صادق کاظمی، تهیه‌کننده: محمدجواد امیرانی

«عزیززاده» کارگردان و تهیه‌کننده: حمید شاهمرادی

«فصل انگور» کارگردان و تهیه‌کننده: ابراهیم حصاری

«گاهی عشق کافیست» کارگردان و تهیه‌کننده: الهام آقالری

«ماجو» کارگردان و تهیه‌کننده: ابراهیم مرادی

«مک» کارگردان: نازنین‌زهرا رفیعی، تهیه کننده: محمدصادق اسماعیلی

«موج‌های خاموش سواحل جنوب» کارگردان و تهیه‌کننده: محمد احسانی

«موسیلی» کارگردان: الهه اذکاری، تهیه‌کننده: حمید نجفی راد

«میناو» کارگردان و تهیه‌کننده: عارف حاتمی

«نبض در خط مقدم» کاگردان: مرتضی شعبانی، تهیه‌کننده: حبیب والی‌نژاد

«نجوای چیزها» کارگردان و تهیه‌کننده: علی همراز

«هوران» کارگردان و تهیه‌کننده: سیدعدنان طاهری

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس ملت برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی