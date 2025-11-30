همزمان با روز جزایر ملی ایران؛
«اشغال جزایر» آماده نمایش شد
مستند «اشغال جزایر» همزمان با روز ۹ آذرماه و نامگذاری این روز به عنوان روز ملی جزایر سهگانه، آماده نمایش در جشنواره حقیقت شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مستند «اشغال جزایر» به کارگردانی داوود مرادیان اثری پژوهشی و تحلیلی است که با رویکردی تاریخی و ژئوپلیتیکی به موضوع اشغال جزایر ایرانی در خلیج فارس میپردازد و اسناد مربوط به ادعاهای امارات متحده عربی و بریتانیا درباره تجزیه جزایر ایرانی را مورد بررسی قرار میدهد.
مستند «اشغال جزایر با حضور سه تیم دغدغهمند که از سال ۱۳۹۸ تاکنون پیگیر ساخت مجموعههایی با محوریت هویت ملی و دفاع از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران بودهاند، تولید شده و تصاویر اقلیم جزایر نیز برای نخستین بار منتشر می شود.
این اثر مستند با تمرکز بر تاریخچه سیاسی و امنیتی جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، تلاش کرده است تصویری مستند، دقیق و تحلیلی از تلاشهای خارجی برای ایجاد تردید در مالکیت تاریخی ایران ارائه دهد.
«اشغال جزایر» محصول سازمان هنری رسانهای اوج است که در خانه مستند به تولید رسیده است.