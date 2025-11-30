پیش بینی ورود بیش از 5500 اثر به چهارمین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی
دبیر چهارمین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی از ورود 4700 اثر شامل، عکس، فیلم سینمایی، سریال، موسیقی، شعر، ترانه، کتاب، مقاله، آثار مکتوب، فیلمنامه، آثار گرافیکی، آثار رادیویی، آثار مرتبط با کودک و نوجوان، آثار دیجیتال و دهها اثر از 25 کشور جهان تا روز گذشته به این جشنواره خبر داد و از رکوردشکنی آثار ارسال شده به جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی طی چهار سال گذشته سخن گفت و افزود: پیش بینی می شود تا پایان مهلت ارسال آثار در 10 آذرماه، بیش از 5500 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شود.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری چهارمین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی، مهدی فرجی در نشست شورای هماهنگی برگزاری چهارمین جشنواره ملی و بین المللی چندرسانهای میراث فرهنگی که در عمارت کوشک تهران برگزار شد با اشاره به این که مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ملی و بین المللی چند رسانهای میراث فرهنگی تا 10 آذرماه تمدید شده است اعلام کرد: پیش بینی می شود تعداد آثار ارسال شده به چهارمین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی کشور به حدود 6 هزار اثر برسد.
دبیر چهارمین جشنواره ملی و بین المللی چندرسانهای میراث فرهنگی که از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون و آثاری همچون «نون خ» و «ناتوردشت» است، با تاکید بر این که داوران این جشنواره تا پایان هفته آینده مشخص و داوری آثار برای راهیابی به بخش نهایی آغاز می شود اعلام کرد: جوایز ویژهای برای پذیرفته شدگان نهایی و برترتین های این جشنواره در نظر گرفته شده است که 20 دیماه و در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره ملی و بین المللی چندرسانهای میراث فرهنگی به آن ها اهدا خواهد شد.
پیشنهاد انتخاب 100 عکس برتر ایران
هربرت کریم مسیحی، رییس بخش عکس در چهارمین جشنواره چند رسانهای میراث فرهنگی نیز در این نشست پیشنهاد انتخاب 100 عکس برتر در حوزه میراث فرهنگی را از میان آثار برگزیده و برپایی نمایشگاه عکس های برتر ایران در روزهای برپایی چهارمین جشنواره ملی و بین المللی چندرسانه ای میراث فرهنگی در خوزستان مطرح کرد که با موافقت شورای هماهنگی و دبیر چهارمین جشنواره ملی و بین المللی چندرسانهای میراث فرهنگی مواجه شد.
اجرای آثار نمایشی در محوطه های تاریخی استان خوزستان
شهرام گیل آبادی کارگردان، تهیه کننده و رییس انجمن صنفی کارگردانان کارگردانان تئاتر ایران که ریاست بخش هنرهای نمایشی چهارمین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی را برعهده دارد نیز با اعلام این که گروه های تئاتری در روزهای برگزاری جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی به اجرای نمایش و تئاتر با موضوع میراث فرهنگی در استان خوزستان می پردازند اعلام کرد: براساس هماهنگی های صورت گرفته آثار نمایشی در اماکن تاریخی و برخی سالن های نمایش و احتمالا بصورت میدانی در سطح شهر و بافت های تاریخی اجرا می شود.
ورود آثار خارجی از 25 کشور به جشنواره چهارم
آتوسا مومنی، رییس مرکز مطالعات منطقهای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی در تهران که زیر مجموعه بونسکو است و مدیریت بخش بین الملل چهارمین جشنواره ملی و بین المللی چندرسانهای میراث فرهنگی را برعهده دارد، در نشست شورای هماهنگی برگزاری این جشنواره از ورود آثار خارجی به این جشنواره از کشورهای مختلف خبر داد و گفت: داوری این آثار در حال انجام است و آثار برگزیده در بخش بین الملل که از 25 کشور خارجی به ایران رسیده است در چهارمین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی معرفی و از سازندگان این آثار برای حضور در این جشنواره دعوت خواهد شد.
گفتنی است، چهارمین جشنواره ملی و بین المللی چندرسانهای میراث فرهنگی با شعار «ایران ما، میراث ما» در 10 بخش در استان خوزستان و به میزبانی شهر اهواز برگزار می شود که به نظر می رسد با ارسال حدود 6 هزار اثر به این جشنواره رکورد جشنواره های برگزار شده قبلی را بشکند.
رکوردشکنی جشنواره چهارم در ارسال آثار
نخستین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی بصورت ملی و در سال 1401 در استان یزد با ارسال 2925 اثر در 16 بخش برگزار شد. دومین دوره این جشنواره ملی نیز سال 1402 به میزبانی استان قزوین و با ارسال بیش از 2 هزار اثر برگزار شد. سومین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی اما بصورت بین المللی در استان فارس برگزار شد و تعداد 4 هزار و 451 اثر به این جشنواره ارسال شد.
چهارمین جشنواره ملی و بین المللی چندرسانهای میراث فرهنگی که امسال در خوزستان برگزار می شود تا صبح دیروز و سه روز مانده به پایان ارسال آثار 4700 اثر در بخش های مختلف جذب کند و به گفته مهدی فرجی، دبیر این جشنواره پیش بینی می شود بیش از 5500 اثر تا پایان مهلت ارسال آثار در دهم آذرماه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شود.