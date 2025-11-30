همایش زبان و رسانه در صدا و سیما برگزار میشود
مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی برای برگزاری نخستین همایش "زبان و رسانه" فراخوان ارسال مقاله داده است. این مرکز فعالیتهای چندی را در دستور کار قرار داده که راهاندازی وبگاه، برگزاری همایش زبان و رسانه و نظارت بر کار گویندگان از جمله آنهاست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، محورهای پیشنهادی برای مقالات این موارد است:
1.زبان فارسی و هویت ملی در صداوسیما
نقش زبان فارسی در انسجام ملی، تبیین اصل۱۵قانون اساسی
گفتمانسازی رسانهای در بازنمایی و تقویت هویت ملی
کاربرد زبانها و لهجههای محلی در صداوسیما
2.آسیبشناسی کاربرد زبان در صداوسیما
زبان معیار در برنامههای صداوسیما
آسیبشناسی کاربرد واژههای بیگانه در صداوسیما
زبان گفتاری مجریان؛ معیارها و آسیبها
آسیبشناسی زبان در برنامههای ورزشی
آسیبشناسی زبان خبر
آسیبشناسی شعر و ترانه در برنامههای صداوسیما
آسیبشناسی زبان در آگهیهای بازرگانی صداوسیما
3.زبان فارسی و هوش مصنوعی(هوشواره)
نقش هوش مصنوعی در حفظ زبان معیار
تأثیر شبکههای اجتماعی بر زبان صداوسیما
نقش هوش مصنوعی در تولید شعر، روایت و گفتارهای فاخر در صداوسیما
مهلت ارسال اصل مقاله: سی دیماه 1404
زمان برگزاری همایش: بهمن 1404
مقالات برگزیده در فصلنامۀ علمی «پژوهشهای ارتباطی» منتشر میشود.
خواهشمند است مقالات به رایانامه: Hamayesh@tabarefarsi.ir فرستاده شود.
ارتباط با پشتیبانی در پیام رسان بله:
@ainesokhan_ir
این مرکز از همه استادان کارشناسان رسانه و اهالی قلم درخواست کرده تا مقالات خود را تا پایان دی ماه به نشانیهای اعلام شده ارسال کنند.