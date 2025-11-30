خبرگزاری کار ایران
همایش زبان و رسانه در صدا و سیما برگزار می‌شود

همایش زبان و رسانه در صدا و سیما برگزار می‌شود
مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی برای برگزاری نخستین همایش "زبان و رسانه" فراخوان ارسال مقاله داده است. این مرکز فعالیت‌های چندی را در دستور کار قرار داده که راه‌اندازی وبگاه، برگزاری همایش زبان و رسانه و نظارت بر کار گویندگان از جمله آنهاست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، محورهای پیشنهادی برای مقالات این موارد است:

1.زبان فارسی و هویت ملی در صداوسیما

نقش زبان فارسی در انسجام ملی، تبیین اصل۱۵قانون اساسی

گفتمان‌سازی رسانه‌ای در بازنمایی و تقویت هویت ملی

کاربرد زبان‌ها و لهجه‌های محلی در صداوسیما

2.آسیب‌شناسی کاربرد زبان در صداوسیما

زبان معیار در برنامه‌های صداوسیما

آسیب‌شناسی کاربرد واژه‌های بیگانه در صداوسیما

زبان گفتاری مجریان؛ معیارها و آسیب‌ها

آسیب‌شناسی زبان در برنامه‌های ورزشی

آسیب‌شناسی زبان خبر

آسیب‌شناسی شعر و ترانه در برنامه‌های صداوسیما

آسیب‌شناسی زبان در آگهی‌های بازرگانی صداوسیما

3.زبان فارسی و هوش مصنوعی(هوشواره)

نقش هوش مصنوعی در حفظ زبان معیار

تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر زبان صداوسیما

نقش هوش مصنوعی در تولید شعر، روایت و گفتارهای فاخر در صداوسیما

مهلت ارسال اصل مقاله: سی دی‌ماه 1404

زمان برگزاری همایش: بهمن 1404

مقالات برگزیده در فصلنامۀ علمی «پژوهش‌های ارتباطی» منتشر می‌شود.

خواهشمند است مقالات به رایانامه: Hamayesh@tabarefarsi.ir فرستاده شود.

ارتباط با پشتیبانی در پیام رسان بله:

@ainesokhan_ir

این مرکز از همه استادان کارشناسان رسانه و اهالی قلم درخواست کرده تا مقالات خود را تا پایان دی ماه به نشانی‌های اعلام شده ارسال کنند.

