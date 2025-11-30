خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی مستندهای جایزه شهید آوینی سینماحقیقت ۱۹

معرفی مستندهای جایزه شهید آوینی سینماحقیقت ۱۹
کد خبر : 1720982
لینک کوتاه کپی شد.

۲۴ مستند برای دریافت جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» رقابت می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، ۲۴ مستند ایرانی در بخش جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند.

این مستندها عبارتند از

«آب‌‍راه کوچکی در میان هور» کارگردان: مرتضی پایه‌شناس، تهیه‌کننده: یاسر فریادرس

«فرشته‌ها نمی‌میرند» کارگردان: محمدرضا ابوالحسنی، تهیه‌کننده: مرتضی شعبانی

«آشیان» کارگردان و تهیه‌کننده: سیدجمال عودسیمین

«محاکمه آزادی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمد عبدی

«اینجا و جایی دیگر» کارگردان: طاهر آجورلو، تهیه‌کننده: گلناز ملک

«پوتین‌های زنانه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدمصطفی سیدالحسینی

«خیال آمدن تو» کارگردان: سیامک میثاقی، تهیه‌کننده: امیرحسین اکاتی

«ماجرای نیمه شب» کارگردان و تهیه‌کننده: مهدی مطهر

«عبای سوخته» کارگردان: مهدی فارسی، تهیه‌کننده: اباذر صالحیان

«آن شنبه سیاه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی آرش دهقانی

«من تروریست نیستم» کارگردان و تهیه‌کننده: محسن اسلام‌زاده

«موتورسواران» کارگردان و تهیه‌کننده: مسعود دهنوی

«عمق میدان» کارگردان: علی شهاب الدین و محمد علی یزدانپرست، تهیه‌کننده: علی شهاب‌الدین و حنانه شهاب‌الدین

«همه چیز برای همیشه» کارگردان و تهیه‌کننده: محمدحسن یادگاری

«سایه‌های جنگ» کارگردان و تهیه‌کننده: محمد خزلی

«هویدا، یک پرتره صوتی» کارگردان: محسن کریمیان، تهیه‌کننده: محسن یزدی

«اشغال جزایر» کارگردان: داوود مرادیان، تهیه‌کننده: مصطفی شوقی

«رویای صادقه» کارگردان و تهیه‌کننده: محسن عقیلی

«در معرکه» کارگردان: وحید فرجی و محمدمهدی خالقی، تهیه‌کننده: محمدمهدی خالقی

«ایستاده در کنار تایمز» کارگردان: سیدمصطفی موسوی تبار، تهیه‌کننده: زهره نجف‌زاده

«برای ابراهیم، مردی با دوربین فیلمبرداری» کارگردان و تهیه‌کننده: علی‌محمد صادقی

«خاک‌های زخمی» کارگردان و تهیه‌کننده: مصطفی شوقی

«نبض در خط مقدم» کارگردان: مرتضی شعبانی، تهیه‌کننده: حبیب والی نژاد

«مثل هیچ‌کس» کارگردان و تهیه‌کننده: محمدعلی فارسی

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس ملت برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود