به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، اکبر زنجان‌پور بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر که در سال ۱۳۵۵ در اثر ماندگار «شطرنج باد» به کارگردانی محمدرضا اصلانی ایفای نقش کرده بود، حالا پس از حدود نیم قرن در فیلم تازه اصلانی با عنوان «خاکستر خیال» به تهیه‌کنندگی مهدی عبادتی مقابل دوربین می‌رود.

نشریه «ایندی‌وایر» به تازگی فهرستی از ۱۰۰ فیلم برتر دهه ۱۹۷۰ میلادی سینما را در حالی منتشر کرده که فیلم «شطرنج باد» در رتبه سی و سوم آن قرار گرفته است.

«خاکستر خیال» این روزها در مرحله پیش‌تولید است و فیلمبرداری آن به زودی آغاز می‌شود.

دیگر بازیگران و عوامل «خاکستر خیال» متعاقبا معرفی خواهند شد.

