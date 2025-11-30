خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکبر زنجان‌پور به «خاکستر خیال» محمدرضا اصلانی پیوست

اکبر زنجان‌پور به «خاکستر خیال» محمدرضا اصلانی پیوست
کد خبر : 1720978
لینک کوتاه کپی شد.

اکبر زنجان‌پور که در اثر ماندگار «شطرنج باد» محمدرضا اصلانی نقش‌آفرینی کرده بود، به زودی در فیلم جدید این فیلمساز ایفای نقش می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، اکبر زنجان‌پور بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر که در سال ۱۳۵۵ در اثر ماندگار «شطرنج باد» به کارگردانی محمدرضا اصلانی ایفای نقش کرده بود، حالا پس از حدود نیم قرن در فیلم تازه اصلانی با عنوان «خاکستر خیال» به تهیه‌کنندگی مهدی عبادتی مقابل دوربین می‌رود.

نشریه «ایندی‌وایر» به تازگی فهرستی از ۱۰۰ فیلم برتر دهه ۱۹۷۰ میلادی سینما را در حالی منتشر کرده که فیلم «شطرنج باد» در رتبه سی و سوم آن قرار گرفته است.

«خاکستر خیال» این روزها در مرحله پیش‌تولید است و فیلمبرداری آن به زودی آغاز می‌شود.

دیگر بازیگران و عوامل «خاکستر خیال» متعاقبا معرفی خواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود