نمایش «جعفرخان از فرنگ برگشته» در دانشگاه زابل روی صحنه می‌رود

روایتی طنزآمیز از تقابل سنت و مدرنیته

نمایش «جعفر خان از فرنگ برگشته» به نویسندگی حسن مقدم و کارگردانی سید مصطفی حسینی در آمفی‌تئاتر دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  نمایش «جعفر خان از فرنگ برگشته» به نویسندگی حسن مقدم و کارگردانی سید مصطفی حسینی، از یازدهم تا هفدهم آذرماه ۱۴۰۴، هر روز از ساعت ۱۷:۰۰ در آمفی‌تئاتر دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا خواهد شد.

این اثر نمایشی با نگاهی انتقادی و طنز به مدت ۵۵ دقیقه، به اجرا در خواهد آمد، داستان مردی را روایت می‌کند که پس از بازگشت از سفر فرنگ، در مواجهه با فرهنگ بومی و باورهای سنتی، دچار چالش‌های هویتی و اجتماعی می‌شود. 

در این نمایش، گروهی از بازیگران جوان و توانمند از جمله فائزه زارعی، ریحانه عسکرپور، محمدرضا پیل‌پا، مهدی کدوری و سید مصطفی حسینی به ایفای نقش می‌پردازند. کارگردان تلاش کرده است تا با بهره‌گیری از زبان نمایشی پویا و فضاسازی خلاقانه، مفاهیم عمیق اثر را به شکلی ملموس و امروزی به مخاطب منتقل کند. 

علاقمندان می‌توانند از طریق وب‌سایت tiwall. com و مراجعه حضوری به گیشه سالن محل اجرای اثر، به نشانی جاده بنجار، پردیس دانشگاه زابل، آمفی‌تئاتر دانشکده کشاورزی، نسبت به رزرو و تهیه‌ی بلیت اقدام کنند. این رویداد فرهنگی فرصتی ارزشمند برای مخاطبان تئاتر فراهم می‌آورد تا در فضایی دانشگاهی، با یکی از آثار ماندگار ادبیات نمایشی ایران همراه شوند و تجربه‌ای تازه از هنر نمایش را رقم بزنند.

انتهای پیام/
