راهیابی مستند «کیست مرا یاری کند؟» به جشنواره فیلم Frozen River آمریکا
مستند کوتاه «کیست مرا یاری کند؟» به نویسندگی و کارگردانی علی قدیریان به جشنواره Frozen River Film Festival در ایالات متحده راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مستند کوتاه «کیست مرا یاری کند؟» که با کارگردانی علی قدیریان به روند شکلگیری نقاشی حماسی به دست عبدالحمید قدیریان و مواجهه هنری با مفاهیم معنوی و خلاقیت تصویری میپردازد، به جشنواره Frozen River Film Festival در ایالات متحده راه یافت.
این جشنواره که بیست سال سابقه برگزاری دارد و بر آثاری تأکید دارد که بیننده را نسبت به جهان پیرامون آگاه و فعال میکنند، از ۱ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ مقارن با ۱۲ تا ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ در شهر وینونا در ایالت مینسوتا برگزار میشود و آثار مستند را با رویکردهای هنری، اجتماعی و فرهنگی به نمایش میگذارد.
مستند «کیست مرا یاری کند؟» روند شکلگیری یک اثر نقاشی حماسی به دست عبدالحمید قدیریان را ثبت میکند و بازتابی از مواجهه هنری با مفاهیم معنوی و خلاقیت تصویری است. این فیلم پیشتر در جشنوارههای سینماحقیقت و فیلم مقاومت در ایران و نیز در جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه Libélula Dorada در جمهوری دومینیکن و جشنواره فیلمهای مستقل Salto در اروگوئه حضور داشته است.