خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راهیابی مستند «کیست مرا یاری کند؟» به جشنواره فیلم Frozen River آمریکا

راهیابی مستند «کیست مرا یاری کند؟» به جشنواره فیلم Frozen River آمریکا
کد خبر : 1720906
لینک کوتاه کپی شد.

مستند کوتاه «کیست مرا یاری کند؟» به نویسندگی و کارگردانی علی قدیریان به جشنواره Frozen River Film Festival در ایالات متحده راه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مستند کوتاه «کیست مرا یاری کند؟» که با کارگردانی علی قدیریان به روند شکل‌گیری نقاشی حماسی به دست عبدالحمید قدیریان و مواجهه هنری با مفاهیم معنوی و خلاقیت تصویری می‌پردازد، به جشنواره Frozen River Film Festival در ایالات متحده راه یافت.

این جشنواره که بیست سال سابقه برگزاری دارد و بر آثاری تأکید دارد که بیننده را نسبت به جهان پیرامون آگاه و فعال می‌کنند، از ۱ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ مقارن با ۱۲ تا ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ در شهر وینونا در ایالت مینسوتا برگزار می‌شود و آثار مستند را با رویکردهای هنری، اجتماعی و فرهنگی به نمایش می‌گذارد.

مستند «کیست مرا یاری کند؟» روند شکل‌گیری یک اثر نقاشی حماسی به دست عبدالحمید قدیریان را ثبت می‌کند و بازتابی از مواجهه هنری با مفاهیم معنوی و خلاقیت تصویری است. این فیلم پیش‌تر در جشنواره‌های سینماحقیقت و فیلم مقاومت در ایران و نیز در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه Libélula Dorada در جمهوری دومینیکن و جشنواره فیلم‌های مستقل Salto در اروگوئه حضور داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود